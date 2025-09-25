Беспилотники в воздушном пространстве Дании, закрыт аэропорт, - Reuters

Беспилотники в небе над Европой

Всего за два дня до этого - вечером 22 сентября - несколько неизвестных дронов нарушили воздушное пространство Дании. Аэропорт Копенгагена прекращал работу почти на четыре часа.

Утром следующего дня дроны самостоятельно покинули район, работа аэропорта была восстановлена.

Датская полиция впоследствии сообщила, что дронами управлял "компетентный оператор".

На следующий день - в ночь на 23 сентября - была остановлена работа аэропорта "Гардермуен" в столице Норвегии, Осло. Причиной также стали беспилотники.

В Дании не исключают российский след в провокациях с дронами, поскольку недавно беспилотники РФ вторглись в небо Польши и Румынии.