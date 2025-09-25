Безпілотники в повітряному просторі Данії, закритий аеропорт, - Reuters

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії закритий через дрони в його повітряному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters та поліцію Північної Ютлантії у соцмережі Х.

За його словами, час прильоту та вильоту змінили чотири рейси, зокрема два літаки SAS, один Norwegian та один KLM.

Речник аеропорту в коментарі Reuters підтвердив, що данський аеропорт "Ольборг" наразі закритий через дрони в його повітряному просторі.

"Біля аеропорту "Ольборг" помічено дрони, повітряний простір закрито. Поліція на місці події, проводить розслідування", - ідеться в публікації поліції адміністративного регіону Північна Ютландія в соцмережі Х.

Перше повідомлення про невідомі безпілотники у небі над аеропортом "Ольборг" з'явились близько опівночі.

Безпілотники в небі над Європою

Лише за два дні до цього - ввечері 22 вересня - кілька невідомих дронів порушили повітряний простір Данії. Аеропорт Копенгагена припиняв роботу майже на чотири години.

Вранці наступного дня дрони самостійно залишили район, робота аеропорту була відновлена.

Данська поліція згодом повідомила, що дронами керував "компетентний оператор".

Наступного дня - в ніч на 23 вересня - було зупинено роботу аеропорту "Гардермуен" у столиці Норвегії, Осло. Причиною також стали безпілотники.

У Данії не виключають російський слід в провокаціях з дронами, оскільки недавно безпілотники РФ вторглись в небо Польщі та Румунії.