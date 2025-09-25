Беспилотники в воздушном пространстве Дании, закрыт аэропорт, - Reuters

Аэропорт "Ольборг" на севере Дании закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и полицию Северной Ютлантии в соцсети Х.

По его словам, время прилета и вылета изменили четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM.

В то же время, он отказался комментировать количество дронов.

Представитель аэропорта в комментарии Reuters подтвердил, что датский аэропорт "Ольборг" сейчас закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве.

"Возле аэропорта "Ольборг" замечены дроны, воздушное пространство закрыто. Полиция на месте происшествия, проводит расследование", - говорится в публикации полиции административного региона Северная Ютландия в соцсети Х.

Первое сообщение о неизвестных беспилотниках в небе над аэропортом "Ольборг" появились около полуночи.

Беспилотники в небе над Европой

Всего за два дня до этого - вечером 22 сентября - несколько неизвестных дронов нарушили воздушное пространство Дании. Аэропорт Копенгагена прекращал работу почти на четыре часа.

Утром следующего дня дроны самостоятельно покинули район, работа аэропорта была восстановлена.

Датская полиция впоследствии сообщила, что дронами управлял "компетентный оператор".

На следующий день - в ночь на 23 сентября - была остановлена работа аэропорта "Гардермуен" в столице Норвегии, Осло. Причиной также стали беспилотники.

В Дании не исключают российский след в провокациях с дронами, поскольку недавно беспилотники РФ вторглись в небо Польши и Румынии.