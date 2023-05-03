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Безпілотники в Москві. США перевіряють інформацію, - CNN

Фото: США збирають факти щодо ймовірного інциденту в Москві (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сполучені Штати Америки збирають інформацію щодо ймовірного інциденту з безпілотниками у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Нагадаємо, в ніч на 3 травня, в Росії заявили, що їх військові й спецслужби вивели з ладу два дрони, які нібито хотіли атакувати Кремль.Зокрема зазначається, що внаслідок так званої "атаки" ніхто не постраждав.

За словами прессекретаря президента України Сергія Никифорова, Україна не володіє інформацією про нічні удари по Кремлю й зосереджує свої сили лише на звільненні власних територій, а не на атаку чужих.

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Сполучені Штати АмерикиМоскваКремльВійна Росії проти України