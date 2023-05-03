Беспилотники в Москве. США проверяют информацию, - CNN

Напомним, в ночь на 3 мая, в России заявили, что их военные и спецслужбы вывели из строя два дрона, которые якобы хотели атаковать Кремль. В частности отмечается, что в результате так называемой "атаки" никто не пострадал.

По словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, Украина не владеет информацией о ночных ударах по Кремлю и сосредотачивает свои силы только на освобождении собственных территорий, а не на атаке чужих.

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