Беспилотник атаковал турецкий танкер с российской нефтью в Черном море

Неизвестный беспилотник атаковал турецкий танкер Altura с российской нефтью в Черном море, в результате удара произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что турецкий танкер, загруженный сырой нефтью, стал мишенью атаки беспилотника в Черном море вблизи Стамбула.

Атака на танкер Altura произошла в 15 морских милях (28 километрах) от пролива Босфор.

По данным отслеживания судов, танкер класса Suezmax был загружен около 1 млн баррелей сырой нефти марки Urals из Новороссийска.

Известно, что танк Altura находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, но не подпадает под экономические ограничения США.

По данным турецкого морского новостного портала HaberDenizde, на мостике танкера произошел взрыв, а машинное отделение также заполнилось водой.

Подбитый танкер сейчас окружен тремя турецкими военными кораблями. Также рядом - судно экстренного реагирования, которое находится под управлением Главного управления береговой безопасности Турции.