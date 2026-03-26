Беспилотник атаковал турецкий танкер с российской нефтью в Черном море

09:47 26.03.2026 Чт
2 мин
Что известно о последствиях атаки по подсанкционному танкеру?
aimg Константин Широкун
Фото: беспилотник атаковал турецкий танкер с российской нефтью (Getty Images)

Неизвестный беспилотник атаковал турецкий танкер Altura с российской нефтью в Черном море, в результате удара произошел взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Британия начнет перехватывать танкеры из теневого флота РФ

Отмечается, что турецкий танкер, загруженный сырой нефтью, стал мишенью атаки беспилотника в Черном море вблизи Стамбула.

Атака на танкер Altura произошла в 15 морских милях (28 километрах) от пролива Босфор.

По данным отслеживания судов, танкер класса Suezmax был загружен около 1 млн баррелей сырой нефти марки Urals из Новороссийска.

Известно, что танк Altura находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, но не подпадает под экономические ограничения США.

По данным турецкого морского новостного портала HaberDenizde, на мостике танкера произошел взрыв, а машинное отделение также заполнилось водой.

Подбитый танкер сейчас окружен тремя турецкими военными кораблями. Также рядом - судно экстренного реагирования, которое находится под управлением Главного управления береговой безопасности Турции.

Напомним, что еще с 3 марта в Средиземном море горит российский танкер Arctic Metagaz, который перевозит сжиженный природный газ (СПГ). Судно находится под санкциями США и Британии, а причиной инцидента могла стать атака морского дрона.

Россия назвала удар дрона по танкеру Arctic Metagaz в Средиземном море "международным терроризмом" и обвинила в нем Украину.

Между тем президент Владимир Зеленский сообщил недавно, что Украина постоянно развивает морские дроны и уже скоро появятся системы, которые смогут действовать даже в условиях океана и под водой.

Ресторан в Харькове атаковали "Шахедом", есть пострадавший
