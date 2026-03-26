Беспилотник атаковал турецкий танкер с российской нефтью в Черном море
Неизвестный беспилотник атаковал турецкий танкер Altura с российской нефтью в Черном море, в результате удара произошел взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Отмечается, что турецкий танкер, загруженный сырой нефтью, стал мишенью атаки беспилотника в Черном море вблизи Стамбула.
Атака на танкер Altura произошла в 15 морских милях (28 километрах) от пролива Босфор.
По данным отслеживания судов, танкер класса Suezmax был загружен около 1 млн баррелей сырой нефти марки Urals из Новороссийска.
Известно, что танк Altura находится под санкциями Великобритании и Европейского Союза, но не подпадает под экономические ограничения США.
По данным турецкого морского новостного портала HaberDenizde, на мостике танкера произошел взрыв, а машинное отделение также заполнилось водой.
Подбитый танкер сейчас окружен тремя турецкими военными кораблями. Также рядом - судно экстренного реагирования, которое находится под управлением Главного управления береговой безопасности Турции.
Напомним, что еще с 3 марта в Средиземном море горит российский танкер Arctic Metagaz, который перевозит сжиженный природный газ (СПГ). Судно находится под санкциями США и Британии, а причиной инцидента могла стать атака морского дрона.
Россия назвала удар дрона по танкеру Arctic Metagaz в Средиземном море "международным терроризмом" и обвинила в нем Украину.
Между тем президент Владимир Зеленский сообщил недавно, что Украина постоянно развивает морские дроны и уже скоро появятся системы, которые смогут действовать даже в условиях океана и под водой.