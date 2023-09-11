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Безпекове питання. В ВМС пояснили важливість звільнення "вишок Бойка"

Понеділок 11 вересня 2023 23:49
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Безпекове питання. В ВМС пояснили важливість звільнення "вишок Бойка" Фото: в ВМС розповіли про важливість повернення "вишок Бойка" (t.me/DIUkraine)
Автор: Антон Малиновський

Після повернення "вишок Бойка" під контроль України РФ втратила можливість використовувати їх для відстеження військової обстановки в Чорному морі.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Він зазначив, що звільнення цих платформ важливе не тільки для України загалом, а і для укріплення охорони узбережжя в Одеській області. Цьому сприяє той факт, що ГУР демонтувало російське обладнання, за допомогою якого окупанти спостерігали за ситуацією в Чорному морі.

"Це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації, вони не зможуть вчасно реагувати або щось планувати в нашій акваторії. Тому значення це має велике і для Одеської області в першу чергу. Це безпекове питання", — сказав Дмитро Плетенчук.

Він також додав, що вдалому проведенню операції посприяли берегові ракетно-артилерійські сили ВМС, які унеможливили появу ворожих кораблів біля вишок.

Однак повний контроль над Чорним морем можна буде встановити лише за умови панування в повітрі.

"Повернення повного контролю над цією акваторією, ми кажемо про 25 тисяч квадратних кілометрів, відбудеться тоді, коли ми зможемо повноцінно панувати у повітрі. Сподіваємось, що цю проблему нам допоможе вирішити наявність нових зразків озброєння, на кшталт F-16, які зможуть забезпечити безпеку у повітрі над всією акваторією", - сказав Плетенчук.

Звільнення "вишок Бойка"

Сьогодні у ГУР розповіли, що їм вдалось повернути контроль над нафтовидобувними платформами біля берегів Криму у Чорному морі. Вони були захоплені ще в 2015 році, після чого відбуксовані ближче до Криму. РФ використовувала їх, серед іншого, у військових цілях.

У розвідці уточнили, що спецоперація складалася з:

  • прориву до "вишок Бойка" на надувних човнах;
  • зачистки об'єктів та демонтажу засобів розвідки росіян;
  • зіткнення з авіацією РФ;
  • евакуації "Конана" - воїна, який опинився за бортом та провів у відкритому морі 14 годин.

Більш детально про те, як українські військові змогли провести таку спецоперацію, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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