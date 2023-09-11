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Вопрос безопасности. В ВМС объяснили важность освобождения "вышек Бойко"

Понедельник 11 сентября 2023 23:49
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Вопрос безопасности. В ВМС объяснили важность освобождения "вышек Бойко" Фото: в ВМС рассказали о важности возвращения "вышек Бойко" (t.me/DIUkraine)
Автор: Антон Малиновский

После возвращения "вышек Бойко" под контроль Украины РФ потеряла возможность использовать их для отслеживания военной обстановки в Черном море.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Он отметил, что освобождение этих платформ важно не только для Украины в целом, но и для укрепления охраны побережья в Одесской области. Этому способствует тот факт, что ГУР демонтировало российское оборудование, с помощью которого оккупанты наблюдали за ситуацией в Черном море.

"Это позволяет нам оставить их без соответствующей информации, они не смогут вовремя реагировать или что-то планировать в нашей акватории. Поэтому значение это имеет большое и для Одесской области в первую очередь. Это вопрос безопасности", - сказал Дмитрий Плетенчук.

Он также добавил, что удачному проведению операции посодействовали береговые ракетно-артиллерийские силы ВМС, которые сделали невозможным появление вражеских кораблей у вышек.

Однако полный контроль над Черным морем можно будет установить только при господстве в воздухе.

"Возвращение полного контроля над этой акваторией, мы говорим о 25 тысячах квадратных километров, произойдет тогда, когда мы сможем полноценно властвовать в воздухе. Надеемся, что эту проблему нам поможет решить наличие новых образцов вооружения, вроде F-16, которые смогут обеспечить безопасность" в воздухе над всей акваторией", - сказал Плетенчук.

Освобождение "вышек Бойко"

Сегодня в ГУР рассказали, что им удалось вернуть контроль над нефтедобывающими платформами у берегов Крыма в Черном море. Они были захвачены еще в 2015 году, после чего отбуксированы поближе к Крыму. РФ использовала их, среди прочего, в военных целях.

В разведке уточнили, что спецоперация состояла из:

  • прорыва к "вышкам Бойко" на надувных лодках;
  • зачистки объектов и демонтаж средств разведки россиян;
  • столкновение с авиацией РФ;
  • эвакуации "Конана" - воина, оказавшийся за бортом и проведший в открытом море 14 часов.

Более подробно о том, как украинские военные смогли провести такую спецоперацию, можете узнать в материале РБК-Украина.

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