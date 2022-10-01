Безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися, - Єрмак

Безпека України залежить насамперед від її здатності захищатися. Щоб зробити це ефективно, Україні потрібні гарантії від союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента України Андрія Єрмака в колонці для The Atlantic .

За його словами, українські спецслужби оцінюють загрозу застосування Росією тактичної ядерної зброї як "дуже високу". І готовність Росії робити ядерні погрози є кризою не лише для України, а й для кожної країни на Землі.

"Відповідь на ядерний шантаж Росії має бути жорсткою та однозначною, відкидаючи саму ідею ​поступок ядерному агресору. Інакше кожен амбітний диктатор намагатиметься отримати ядерну зброю, а кожна відповідальна неядерна нація прагнутиме придбати ядерну зброю для самозахисту", - переконаний Єрмак.

Разом з екс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном він закликає до створення Київського договору безпеки - стратегічного партнерства, яке об’єднує Україну та низку держав-гарантів. Він спрямований на практичну матеріальну підтримку зміцнення обороноздатності України.

"Основна група союзників України, що володіють значним військовим потенціалом, може взяти низку зобов’язань, які є як політично, так і юридично обов’язковими. Поряд із цими зобов’язаннями військової підтримки ширша група міжнародних партнерів запропонувала б набір невійськових гарантій на основі санкцій", - наголосив голова ОП.