Стало известно, когда санкционный план группы Макфола-Ермака будет выполнен почти на 70%

Санкционный план группы Макфола-Ермака будет выполнен почти на 70% когда последние анонсы G7 и ЕС по энергетическим ограничениям вступят в силу.

"Санкционный прогресс за последние две недели можно разделить на 6 подтем. Самой главной темой начала осени, стало решение G-7 О введении ограничения цены на российскую нефть. В итоге, уже с декабря Россия потеряет 50% дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов, с февраля - 75%. Нефть и газ - главный источник наполнения российского бюджета, их доля составляла около 40% к началу войны в поступлениях, а сейчас достигает все 50%. Кроме этого, стоит отметить, что после вступления в силу запрета на российский уголь 1 (ЕС) и 10 августа (Великобритания) экспорт российского угля морем фактически прекратился. Санкции, которые вступили в силу, запрещают операторам ЕС страховать поставки угля, предотвращая их перенаправлению до Китая и Индии", - говорится в отчете.

С другой стороны, началась дискуссия по 8-му пакету санкций ЕС. Страны Балтии предложили Еврокомиссии внести до 8-го пакета новые торговые и энергетические меры (в частности, полный запрет энергоресурсов), а также новые ограничения на SWIFT, по сообщению МИД Эстонии.

"Финансовые санкции тоже в действии. Канада санкционировала одно оборонное госпредприятие (#SOE), Новая Зеландия наложила санкции на орган коллаборационистской власти в Херсоне, Швейцария расширила сферу действия запрета на прием депозитов. Тогда как Австралия повторно объявила о намерении запретить импорт российского золота. О намерении ввести такой запрет было заявлено еще 4 июля, но до сих пор решений не было принято", - говорится в документе.

Также ЕС ввел индивидуальные санкции против 3 российских политиков, Канада ввела санкции против 62 российских чиновников и членов их семей. Новая Зеландия, в свою очередь, ввела санкции против 48 российских чиновников, которые действуют в ЛДНР, а Норвегия до очередного санкционного списка внесла 54-х россиян.

Также в институте напомнили об усилении торговой войны с Россией. В этой части сразу ряд решений от многих стран. США, в частности, выдала новые лицензионные требования для экспорта компьютерных микросхем в Китай (с Гонконгом) и России. В свою очередь Канада ввела санкции к одному предприятию оборонного сектора.

"В целом, при условии введения ценовых ограничений на газ и нефть, дальнейшей запрета страхования российских танкеров, и тому подобное - которые обсуждались на прошлой неделе в ЕС и G7 - выполнение плана Группы Ермака-Макфола составит почти 70% (67%). Пока эти разговоры остаются в плоскости дискуссии - выполнение плана 60%", - резюмируют в KSE Institute.