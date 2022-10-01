Безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться, - Ермак

Безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться. Чтобы сделать это эффективно Украине нужны гарантии от союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в колонке для The Atlantic .

По его словам, украинские спецслужбы оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия как "очень высокую". И готовность России делать ядерные угрозы - кризис не только для Украины, но и для каждой страны на Земле.

"Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, отвергая саму идею уступок ядерному агрессору. Иначе каждый амбициозный диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, а каждая ответственная неядерная нация будет стремиться приобрести ядерное оружие для самозащиты", - убежден Ермак.

Вместе с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном он призывает к созданию Киевского договора безопасности - стратегического партнерства, объединяющего Украину и ряд государств-гарантов. Он направлен на практическую материальную поддержку укрепления обороноспособности Украины.

"Основная группа союзников Украины, обладающих значительным военным потенциалом, может взять ряд обязательств, которые как политически, так и юридически обязательны. Наряду с этими обязательствами военной поддержки широкая группа международных партнеров предложила бы набор невоенных гарантий на основе санкций", - подчеркнул глава ОП.