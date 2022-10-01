ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться, - Ермак

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 13:19
Безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться, - Ермак Фото: глава Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Безопасность Украины зависит, прежде всего, от ее способности защищаться. Чтобы сделать это эффективно Украине нужны гарантии от союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Офиса президента Украины Андрея Ермака в колонке для The Atlantic.

По его словам, украинские спецслужбы оценивают угрозу применения Россией тактического ядерного оружия как "очень высокую". И готовность России делать ядерные угрозы - кризис не только для Украины, но и для каждой страны на Земле.

"Ответ на ядерный шантаж России должен быть жестким и однозначным, отвергая саму идею уступок ядерному агрессору. Иначе каждый амбициозный диктатор будет пытаться получить ядерное оружие, а каждая ответственная неядерная нация будет стремиться приобрести ядерное оружие для самозащиты", - убежден Ермак.

Вместе с экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном он призывает к созданию Киевского договора безопасности - стратегического партнерства, объединяющего Украину и ряд государств-гарантов. Он направлен на практическую материальную поддержку укрепления обороноспособности Украины.

"Основная группа союзников Украины, обладающих значительным военным потенциалом, может взять ряд обязательств, которые как политически, так и юридически обязательны. Наряду с этими обязательствами военной поддержки широкая группа международных партнеров предложила бы набор невоенных гарантий на основе санкций", - подчеркнул глава ОП.

Напомним, сегодня, 29 сентября, международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России презентовала документ на тему признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. В нем эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна – спонсор терроризма".

Как известно, международная рабочая группа по санкциям против России была создана по инициативе президента Владимира Зеленского.

Возглавляют группу руководитель ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол. В настоящее время санкционный план группы Макфола-Ермака выполнен почти на 70%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Вторжение России в Украину
NEWS
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины