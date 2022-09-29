Група Єрмака-Макфола пояснила особливості визнання Росії державою-спонсором тероризму

Міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії розробила п’ятий документ на тему визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. У ньому експерти пояснили суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна - спонсор тероризму" (State Sponsor of Terrorism, SST).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Так, у документі наводяться фактичні дані, що підтверджують відповідність дій Російської Федерації визначенню "тероризм". На практиці злочини Росії в Україні фактично більші, ніж "спонсорування тероризму", оскільки головним виконавцем цих терористичних актів є російські збройні сили, ключова інституція російської держави.

Експерти наголошують, що держсекретар США має визнати Російську Федерацію державою - спонсором тероризму. Аналогічний крок має зробити уряд Канади.

Таке визнання посилить тиск з метою включення Росії до чорного списку Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF).

Визнання також обмежить допомогу від Сполучених Штатів та від організацій, членом яких є США; буде заборонено весь експорт і продаж зброї; ще більше посилиться контроль над експортом, реекспортом і передачею товарів подвійного використання; будуть запроваджені додаткові фінансові обмеження.

"Присвоєння такого статусу Росії полегшило б і дало змогу США накласти вторинні санкції на третіх осіб, які здійснюють операції з російською державою та суб’єктами приватного сектору. Надавши РФ статус держави - спонсора тероризму, Сполучені Штати та їхні союзники можуть накласти фінансові й торговельні санкції на будь-яку державу, яка продовжить співпрацювати з Росією. Така загроза вторинних санкцій збільшить імовірність дотримання вже наявних санкцій, таким чином посиливши їхню ефективність", - стверджують експерти.

Визнання Росії державою - спонсором тероризму, як вказано у документі, приверне більше глобальної уваги до характеру російського режиму та звірств і терору, які він вчинив проти невинних українських громадян. Це дасть змогу збільшити санкційний тиск, обсяг та ефективність заходів впливу на путінський режим.

Зазначається, що при присвоєнні статусу держави - спонсора тероризму можна додати виняток, що дало б змогу підтримувати зв’язок з російськими дипломатами при просуванні американських національних інтересів.