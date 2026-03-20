Безпека в обмін на гроші: Іран вимагає плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку

Іран створив "безпечний" судноплавний коридор через Ормузьку протоку. Ним скористались щонайменше дев'ять суден, а вартість проходу становить 2 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lloyd's List.
Видання з посиланням на поінформовані джерела пише, що як мінімум один оператор нафтових танкерів заплатив Тегерану за прохід через протоку. Крім того, кілька танкерів пройшли після дипломатичного втручання.
Повідомляється, що плата за безпеку становить 2 млн доларів, проте незрозуміло, як саме була здійснена угода, враховуючи санкції, запроваджені проти Ірану.
Кілька країн, включно з Індією, Пакистаном, Іраком, Малайзією та Китаєм ведуть прямі переговори з Іраном щодо проходу суден.
Загалом щонайменше дев’ять суден вже пройшли через "безпечний" коридор поблизу острова Ларак, який КВІР та портові органи використовують для візуальної перевірки суден. Також через Ормузьку протоку пройшли два газовози під індійським прапором - Shivalik та Nanda Devi.
Судна, які хочуть скористатися маршрутом, мають завчасно повідомити КВІР детальну інформацію щодо власника судна та пункт призначення вантажу.
Водночас аналітики з промисловості, безпеки та військово-морського флоту переконані, що не варто очікувати негайного та значного відновлення руху через Ормузьку протоку.
Крім того, аналітики попереджають, що схвалений Іраном маршрутом не гарантує безпечного проходу. КВІР може затримувати транзит або навіть захоплювати судна.
Нагадаємо, після ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки. Ця протока між Іраном і Оманом є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.
Минулого року через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок. Протока є основною транспортною артерією для арабських монархій, Іраку та Ірану.
Зазначимо, лідери провідних країн світу висунули вимогу Ірану. Вони закликали розблокувати протоку, оскільки це становить загрозу глобальному миру та безпеці.