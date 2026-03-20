Безопасность в обмен на деньги: Иран требует плату с танкеров за проход через Ормузский пролив

Издание со ссылкой на информированные источники пишет, что как минимум один оператор нефтяных танкеров заплатил Тегерану за проход через пролив. Кроме того, несколько танкеров прошли после дипломатического вмешательства.

Сообщается, что плата за безопасность составляет 2 млн долларов, однако непонятно, как именно была осуществлена сделка, учитывая санкции, введенные против Ирана.

Несколько стран, включая Индию, Пакистан, Ирак, Малайзию и Китай ведут прямые переговоры с Ираном по проходу судов.

Девять судов уже прошли по коридору

В общем по меньшей мере девять судов уже прошли через "безопасный" коридор вблизи острова Ларак, который КСИР и портовые органы используют для визуальной проверки судов. Также через Ормузский пролив прошли два газовоза под индийским флагом - Shivalik и Nanda Devi.

Суда, которые хотят воспользоваться маршрутом, должны заблаговременно сообщить КСИР подробную информацию о владельце судна и пункт назначения груза.

В то же время аналитики по промышленности, безопасности и военно-морского флота убеждены, что не стоит ожидать немедленного и значительного восстановления движения через Ормузский пролив.

Кроме того, аналитики предупреждают, что одобренный Ираном маршрут не гарантирует безопасного прохода. КСИР может задерживать транзит или даже захватывать суда.