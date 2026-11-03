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Безоплатні обстеження та операції: як киянам знайти потрібну медичну послугу

14:19 03.11.2026 Вт
3 хв
aimg Анна Березіна
Безоплатні обстеження та операції: як киянам знайти потрібну медичну послугу Для киян запустили інформаційний сервіс про медичні послуги (фото: GettyImages)
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У Києві запрацювали медично-інформаційні сервіси, які допомагають мешканцям столиці знайти потрібну медпослугу, дізнатися про умови її отримання та скористатися державними й міськими програмами.

Як пише РБК-Україна, про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан в етері каналу КИЇВ24.

"Попри всі виклики, з якими стикається медична система, ми продовжуємо розвиватися й робити медичну допомогу доступнішою та зручнішою для киян і гостей столиці. Наше завдання - не лише забезпечити безперервну роботу медзакладів, а й допомогти людям швидко знайти потрібну послугу та зрозуміти, як її отримати", - зазначила Тетяна Мостепан.

Як дізнатися про безоплатні медичні послуги

За номером контакт-центру (044) 451-0-451 кияни можуть дізнатися, у яких комунальних медзакладах доступні необхідні обстеження та послуги, де їх можна отримати безоплатно, а також які державні й міські програми діють для пацієнтів.

Зокрема, оператори допоможуть зорієнтуватися у таких питаннях:

  • де пройти вакцинацію та профілактичне обстеження;
  • як скористатися програмами ендопротезування або заміни кришталика;
  • з'ясувати, які документи чи направлення потрібні для отримання конкретної послуги.

За словами Мостепан, в умовах воєнного часу, коли медичні заклади можуть зазнавати пошкоджень, а організація їхньої роботи змінюватися, особливо важливо мати надійне джерело актуальної інформації про доступну медичну допомогу.

Telegram-бот для пошуку медзакладів і програм

Для тих, кому зручніше користуватися цифровими сервісами, працює Telegram-бот "Онлайн-помічник ДОЗ м. Києва".

За його допомогою можна шукати інформацію про медичні заклади, послуги та обстеження, а також дізнаватися про доступні міські програми.

"Ми прагнемо, щоб киянам не доводилося витрачати час на пошук інформації на різних ресурсах і перевірку її актуальності", - зазначила Тетяна Мостепан.

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Як вона підкреслила, важливим є те, щоб людина могла отримати достовірну відповідь, зрозуміти, куди звернутися, чи потрібне направлення та які кроки необхідно зробити.

"Так ми робимо медичну систему зрозумілішою й ближчою до людей", - наголосила вона.

Як працюють медично-інформаційні сервіси

Інформація в сервісах оновлюється, щоб допомогти пацієнтам зорієнтуватися в доступних медичних послугах і заощадити час на їх пошук.

Контакти для киян:

Варто зауважити, що сервіси мають інформаційний характер: вони допомагають знайти потрібну послугу та визначити подальший маршрут, але не замінюють консультацію лікаря.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що 78% медзакладів спроможної мережі в Україні можуть повністю автономно працювати під час перебоїв із централізованим постачанням електроенергії, тепла та води.

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