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Бесплатные обследования и операции: как киевлянам найти нужную медицинскую услугу

14:19 03.11.2026 Вт
3 мин
aimg Анна Березина
Бесплатные обследования и операции: как киевлянам найти нужную медицинскую услугу Для киевлян запустили информационный сервис о медицинских услугах (фото: GettyImages)
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В Киеве заработали медицинско-информационные сервисы, которые помогают жителям столицы найти нужную медуслугу, узнать условия ее получения и использовать государственные и городские программы.

Как пишет РБК-Украина, об этом рассказала директор Департамента здравоохранения КГГА Татьяна Мостепан в эфире канала КИЕВ24.

"Несмотря на все вызовы, с которыми сталкивается медицинская система, мы продолжаем развиваться и делать медицинскую помощь более доступной и удобной для киевлян и гостей столицы. Наша задача - не только обеспечить непрерывную работу медучреждений, но и помочь людям быстро найти нужную услугу и понять, как ее получить", - отметила Татьяна Мостепан.

Как узнать о бесплатных медицинских услугах

По номеру контакт-центра (044) 451-0-451 киевляне могут узнать, в каких коммунальных медучреждениях доступны необходимые обследования и услуги, где их можно получить бесплатно, а также какие государственные и городские программы действуют для пациентов.

В частности, операторы помогут сориентироваться в следующих вопросах:

  • где пройти вакцинацию и профилактическое обследование;
  • как воспользоваться программами эндопротезирования или замены хрусталика;
  • выяснить, какие документы или направления необходимы для получения конкретной услуги.

По словам Мостепан, в условиях военного времени, когда медицинские учреждения могут получить повреждения, а организация их работы меняться, особенно важно иметь надежный источник актуальной информации о доступной медицинской помощи.

Telegram-бот для поиска медучреждений и программ

Для тех, кому удобнее использовать цифровые сервисы, работает Telegram-бот "Онлайн-помощник ДОЗ г. Киева".

С его помощью можно искать информацию о медицинских учреждениях, услугах и обследованиях, а также узнавать про доступные городские программы.

"Мы стремимся, чтобы киевлянам не приходилось тратить время на поиск информации на разных ресурсах и проверку ее актуальности", - отметила Татьяна Мостепан.

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Как она подчеркнула, важно то, чтобы человек мог получить достоверный ответ, понять, куда обратиться, нужно ли направление и какие шаги необходимо сделать.

"Так мы делаем медицинскую систему более понятной и более близкой к людям", - подчеркнула она.

Как работают медицинско-информационные сервисы

Информация в сервисах обновляется, чтобы помочь пациентам сориентироваться в доступных медицинских услугах и сэкономить время на их поиске.

Контакты для киевлян:

Следует отметить, что сервисы носят информационный характер: они помогают найти нужную услугу и определить дальнейший маршрут, но не заменяют консультацию врача.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что 78% медучреждений состоятельной сети в Украине могут полностью автономно работать во время перебоев с централизованной поставкой электроэнергии, тепла и воды.

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