Безкоштовно або за пів ціни: хто з українців має пільги на проїзд у поїздах

Пільги для людей з інвалідністю

Як зазначає перевізник, для осіб з інвалідністю різного ступеня діють особливі умови придбання квитків. Вони можуть подорожувати залізницею за зниженими тарифами.

Люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та їхні супровідники мають 50% знижки на проїзд. Пільга діє у період з 1 жовтня до 15 травня без обмежень щодо кількості поїздок.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп мають право на безплатний проїзд один раз на рік в обидва боки ("туди" і "назад"). Також вони отримують 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня без ліміту на поїздки.

Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи можуть безкоштовно подорожувати раз на два роки (в обидва боки) або раз на рік із 50% знижкою. Додатково для них діє сезонна знижка 50% з 1 жовтня до 15 травня.

Супровідники осіб з інвалідністю внаслідок війни (а також учасників бойових дій Другої світової війни віком від 85 років) отримують 50% знижки на одну поїздку "туди і назад" на рік суто під час супроводу. Таку ж знижку без обмежень вони мають із 1 жовтня до 15 травня.

Пільги для військових та їхніх родин

Держава забезпечує підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей під час залізничних поїздок.

Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд в обидва боки раз на два роки або на одну поїздку на рік із 50% знижкою.

Батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців отримують 50% знижки на проїзд у пасажирських поїздах усіх категорій.

Пільга поширюється на вагони 1-го, 2-го та 3-го класів поїздів категорій "Інтерсіті+", "Інтерсіті", "Регіональний експрес" та "Регіональний".