Безкоштовно або за пів ціни: хто з українців має пільги на проїзд у поїздах
Частина українців має право на безкоштовний проїзд або значні знижки при купівлі квитків на залізничний транспорт. Розмір пільги залежить від категорії громадян та сезону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".
Пільги для людей з інвалідністю
Як зазначає перевізник, для осіб з інвалідністю різного ступеня діють особливі умови придбання квитків. Вони можуть подорожувати залізницею за зниженими тарифами.
Люди з інвалідністю, діти з інвалідністю та їхні супровідники мають 50% знижки на проїзд. Пільга діє у період з 1 жовтня до 15 травня без обмежень щодо кількості поїздок.
Особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп мають право на безплатний проїзд один раз на рік в обидва боки ("туди" і "назад"). Також вони отримують 50% знижки з 1 жовтня до 15 травня без ліміту на поїздки.
Особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи можуть безкоштовно подорожувати раз на два роки (в обидва боки) або раз на рік із 50% знижкою. Додатково для них діє сезонна знижка 50% з 1 жовтня до 15 травня.
Супровідники осіб з інвалідністю внаслідок війни (а також учасників бойових дій Другої світової війни віком від 85 років) отримують 50% знижки на одну поїздку "туди і назад" на рік суто під час супроводу. Таку ж знижку без обмежень вони мають із 1 жовтня до 15 травня.
Пільги для військових та їхніх родин
Держава забезпечує підтримку військовослужбовців та членів їхніх сімей під час залізничних поїздок.
Учасники бойових дій мають право на безкоштовний проїзд в обидва боки раз на два роки або на одну поїздку на рік із 50% знижкою.
Батьки загиблих або зниклих безвісти військовослужбовців отримують 50% знижки на проїзд у пасажирських поїздах усіх категорій.
Пільга поширюється на вагони 1-го, 2-го та 3-го класів поїздів категорій "Інтерсіті+", "Інтерсіті", "Регіональний експрес" та "Регіональний".
Сервіси "Укрзалізниці"
Нагадаємо, в Україні діють чіткі правила перевезення домашніх тварин та птахів у поїздах внутрішнього сполучення. Для пасажирів з улюбленцями передбачені окремі вимоги залежно від розміру тварини та типу вагона, які визначають, чи знадобиться клітка, тамбур або викуп всього купе.
Крім того, перевізник постійно оновлює рухомий склад. Нещодавно "Укрзалізниця" додала нові вагони вітчизняного виробництва на популярні маршрути до Ужгорода та Дніпра, що покращило комфорт подорожей, зокрема для пасажирів верхніх полиць.
Також в Україні вирушили у рейси нові дитячі вагони "Укрзалізниці", де правила безкоштовного проїзду для малечі відрізняються залежно від того, чи прямує поїзд всередині країни, чи за кордон.