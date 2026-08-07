Безкоштовний супровід на вокзалі: хто має право та як залишити заявку в "Укрзалізниці"

Люди з інвалідністю та маломобільні пасажири мають право на безоплатну допомогу під час подорожей залізницею. Вони можуть заздалегідь замовити послуги вокзального помічника для супроводу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіси "Укрзалізниці".
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Безоплатна підтримка. Пасажири з інвалідністю мають право на безкоштовну допомогу на вокзалах та у поїздах.
Послуги провідника. Допомога з посадкою, висадкою, багажем, застиланням білизни та інформуванням.
Вокзальний помічник. Супровід територією вокзалу та допомога з завантаженням багажу за попередньою заявкою.
Провідник або стюард вагона за потреби надає допомогу пасажирам, які користуються кріслами колісними, ходунками, милицями чи палицями, а також особам з порушеннями зору.
Зокрема, працівники залізниці допомагають у таких питаннях:
Крім того, люди з порушеннями зору чи слуху можуть отримати усну інформацію про придбання квитків, умови перевезення, кімнати відпочинку, камери схову та багажні відділення.
Для пересування територією вокзалу передбачена окрема послуга - вокзальний помічник.
Спеціаліст допоможе завантажити багаж, проведе до поїзда та надасть підтримку під час посадки чи висадки.
Оформити заявку на виклик помічника можна заздалегідь через офіційний портал сервісів "Укрзалізниці".
Нагадаємо, пасажири залізниці можуть повернути квитки та отримати гроші як онлайн, так і в касах вокзалів. Сума повернення напряму залежить від причин скасування поїздки та часу, що залишився до відправлення потяга.
Для пасажирів, які подорожують разом із дітьми, діють спеціальні пільгові тарифи як на внутрішні, так і на міжнародні рейси.
Розмір такої знижки залежить від віку дитини, напрямку поїздки та того, чи займає вона окреме місце. Зокрема, дізнайтеся, коли діти можуть їхати безкоштовно та які умови діють на закордонні поїзди.
Крім того, в Україні вирушили у рейси нові дитячі вагони. Варто враховувати, що вік дітей для безкоштовних подорожей у дитячих вагонах відрізнятиметься для поїздок по Україні та за кордон.