Безкоштовний супровід на вокзалі: хто має право та як залишити заявку в "Укрзалізниці"

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Безоплатна підтримка. Пасажири з інвалідністю мають право на безкоштовну допомогу на вокзалах та у поїздах. Послуги провідника. Допомога з посадкою, висадкою, багажем, застиланням білизни та інформуванням. Вокзальний помічник. Супровід територією вокзалу та допомога з завантаженням багажу за попередньою заявкою.

Що входить до обов'язків провідника

Провідник або стюард вагона за потреби надає допомогу пасажирам, які користуються кріслами колісними, ходунками, милицями чи палицями, а також особам з порушеннями зору.

Зокрема, працівники залізниці допомагають у таких питаннях:

Посадка та висадка з вагона разом із засобами пересування;

Доставка ручної поклажі від або до місця, вказаного у квитку;

Розміщення засобів реабілітації у спеціалізованих купе чи на виділених місцях;

Застилання та доставка білизни, якщо її вартість була сплачена пасажиром.

Крім того, люди з порушеннями зору чи слуху можуть отримати усну інформацію про придбання квитків, умови перевезення, кімнати відпочинку, камери схову та багажні відділення.

Як замовити вокзального помічника

Для пересування територією вокзалу передбачена окрема послуга - вокзальний помічник.

Спеціаліст допоможе завантажити багаж, проведе до поїзда та надасть підтримку під час посадки чи висадки.

Оформити заявку на виклик помічника можна заздалегідь через офіційний портал сервісів "Укрзалізниці".