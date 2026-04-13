Безкоштовний проїзд для школярів в Одесі: як скористатися пільгою і які документи потрібні

16:46 13.04.2026 Пн
2 хв
Якою має бути паперова довідка, щоб вважалась дійсною?
aimg Василина Копитко
Учні матимуть право на безкоштовний проїзд до кінця дії воєнного стану (фото: Getty Images)

Учні одеських шкіл отримали право на безоплатний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діятиме в трамваях та тролейбусах до завершення воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду та заяву заступниці начальника МВА Ольги Лозової.

Головне:

  • Де діє пільга: Весь міський електротранспорт (трамваї та тролейбуси).
  • Термін дії: До кінця воєнного стану.
  • Підстава для безоплатного проїзду: Цифровий документ у застосунку "Мрія" або паперова довідка з фото.

Як підтвердити право на пільгу

Для безкоштовного проїзду дитині достатньо пред'явити один із двох документів:

  • Цифровий "Мрія-ID": У мобільному застосунку національної екосистеми "Мрія". Понад 5300 учнів міста вже користуються такими ідентифікаторами.
  • Паперова довідка: Якщо школа ще не інтегрована в систему "Мрія", дитина може показати звичайну довідку з навчального закладу.

Важливо: На паперовій довідці обов'язково має бути вклеєне фото дитини, а також вказані ПІБ, дата народження, номер школи та клас.

Що робити, якщо документів немає

Якщо школяр ще не має ні цифрового ID, ні паперового підтвердження, батькам необхідно звернутися до адміністрації свого навчального закладу. Паперові довідки вже отримали понад 28,5 тисяч дітей.

Процес цифровізації шкіл триває: 28 закладів Одеси вже повністю працюють у системі "Мрія", ще 87 - на стадії підключення.

Застосунок "Мрія"

Нагадаємо, що у середині березня в Україні запустили Мрія ID - цифровий аналог учнівського квитка, який тепер завжди під рукою у смартфоні. Документ автоматично з’являється у застосунку "Мрія" для учнів тих шкіл, що вже приєдналися до системи.

У Запоріжжі та Одесі школярі вже їздять у транспорті за цифровим квитком. В інших містах послуга запрацює після відповідних рішень місцевих рад.

