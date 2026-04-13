Безкоштовний проїзд для школярів в Одесі: як скористатися пільгою і які документи потрібні

Учні одеських шкіл отримали право на безоплатний проїзд у міському електротранспорті. Пільга діятиме в трамваях та тролейбусах до завершення воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську раду та заяву заступниці начальника МВА Ольги Лозової.
Головне:
Для безкоштовного проїзду дитині достатньо пред'явити один із двох документів:
Важливо: На паперовій довідці обов'язково має бути вклеєне фото дитини, а також вказані ПІБ, дата народження, номер школи та клас.
Якщо школяр ще не має ні цифрового ID, ні паперового підтвердження, батькам необхідно звернутися до адміністрації свого навчального закладу. Паперові довідки вже отримали понад 28,5 тисяч дітей.
Процес цифровізації шкіл триває: 28 закладів Одеси вже повністю працюють у системі "Мрія", ще 87 - на стадії підключення.
Нагадаємо, що у середині березня в Україні запустили Мрія ID - цифровий аналог учнівського квитка, який тепер завжди під рукою у смартфоні. Документ автоматично з’являється у застосунку "Мрія" для учнів тих шкіл, що вже приєдналися до системи.
У Запоріжжі та Одесі школярі вже їздять у транспорті за цифровим квитком. В інших містах послуга запрацює після відповідних рішень місцевих рад.