Бесплатный проезд для школьников в Одессе: как воспользоваться льготой и какие документы нужны

Главное: Где действует льгота: Весь городской электротранспорт (трамваи и троллейбусы).

Срок действия: До конца военного положения.

До конца военного положения. Основание для бесплатного проезда: Цифровой документ в приложении "Мрия" или бумажная справка с фото.

Как подтвердить право на льготу

Для бесплатного проезда ребенку достаточно предъявить один из двух документов:

Цифровой "Мрия-ID": В мобильном приложении национальной экосистемы "Мрия". Более 5300 учеников города уже пользуются такими идентификаторами.

Если школа еще не интегрирована в систему "Мрия", ребенок может показать обычную справку из учебного заведения.

Важно: На бумажной справке обязательно должно быть вклеено фото ребенка, а также указаны ФИО, дата рождения, номер школы и класс.

Что делать, если документов нет

Если школьник еще не имеет ни цифрового ID, ни бумажного подтверждения, родителям необходимо обратиться в администрацию своего учебного заведения. Бумажные справки уже получили более 28,5 тысяч детей.

Процесс цифровизации школ продолжается: 28 заведений Одессы уже полностью работают в системе "Мрия", еще 87 - на стадии подключения.