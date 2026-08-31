Безкоштовний проїзд для школярів у Києві повертається: основні правила й ліміт на квитки

В якому транспорті діє пільга для учнів

У КМДА нагадали, що з 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову можуть безоплатно їздити у столичному комунальному транспорті.

Уточнюється, що така пільга для школярів діє:

в автобусах;

у тролейбусах;

у трамваях;

в метрополітені;

на фунікулері;

в міській електричці.

Обов'язкові умови для безкоштовного проїзду

Обов'язковими умовами для користування пільгою на безкоштовний проїзд для учнів київських шкіл є:

наявність учнівського проїзного квитка;

проїзного квитка; його валідація при вході в транспорт.

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Як оформити чи продовжити документ

Оформити електронний учнівський або продовжити термін його дії можна онлайн - у застосунку "Київ Цифровий" - із профілю, підтвердженого:

або через "Дію";

або через BankID.

"Застосунок дозволяє безплатно згенерувати цифровий учнівський квиток одразу після підтвердження даних навчальним закладом", - уточнили у КМДА.

Як замовити пластиковий учнівський

Замовити пластиковий учнівський можна за 120 гривень. Але виготовляють його у строк до 1 місяця.

"При цьому цифровий та пластиковий квитки матимуть єдиний номер і спільний баланс", - пояснили у КМДА.

Уточнюється, що у разі втрати пластикової картки її можна миттєво заблокувати в налаштуваннях застосунку (щоб убезпечити від стороннього використання).

Кому потрібно оформити новий учнівський

Оформити новий учнівський у застосунку необхідно тим із учнів, які:

або змінили школу;

або змінили клас.

Ще один випадок - якщо у квитка закінчується строк дії.

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Як і скільки квитків можуть створювати учні

Батькам нагадали, що користуватися пільгою в транспорті може лише учень зі свого смартфона, тож після замовлення їм потрібно передати номер і пін-код дитині - для додавання картки в її акаунт.

"У застосунку учень може увімкнути створення QR-квитків у швидкому доступі, щоб генерувати їх в один етап одразу з головного екрана", - зауважили у КМДА.

Зазначається, що в цілому учні можуть створювати:

до 5 QR-квитків на 30 хвилин;

до 20 QR-квитків на день.

Як дорослим стежити за поїздками дитини

"Для спокою батьків у застосунку передбачено батьківський контроль", - повідомили у КМДА.

Уточнюється, що учень може надати дозвіл на перегляд поїздок у налаштуваннях свого квитка - вказавши номер телефону одного з батьків.

Після цього батьки: