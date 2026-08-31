Безкоштовний проїзд для школярів у Києві повертається: основні правила й ліміт на квитки

З 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову можуть їздити у столичному комунальному транспорті безкоштовно. Для цього необхідно дотримуватись кількох важливих умов.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).
У КМДА нагадали, що з 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову можуть безоплатно їздити у столичному комунальному транспорті.
Уточнюється, що така пільга для школярів діє:
Обов'язковими умовами для користування пільгою на безкоштовний проїзд для учнів київських шкіл є:
Оформити електронний учнівський або продовжити термін його дії можна онлайн - у застосунку "Київ Цифровий" - із профілю, підтвердженого:
"Застосунок дозволяє безплатно згенерувати цифровий учнівський квиток одразу після підтвердження даних навчальним закладом", - уточнили у КМДА.
Замовити пластиковий учнівський можна за 120 гривень. Але виготовляють його у строк до 1 місяця.
"При цьому цифровий та пластиковий квитки матимуть єдиний номер і спільний баланс", - пояснили у КМДА.
Уточнюється, що у разі втрати пластикової картки її можна миттєво заблокувати в налаштуваннях застосунку (щоб убезпечити від стороннього використання).
Оформити новий учнівський у застосунку необхідно тим із учнів, які:
Ще один випадок - якщо у квитка закінчується строк дії.
Батькам нагадали, що користуватися пільгою в транспорті може лише учень зі свого смартфона, тож після замовлення їм потрібно передати номер і пін-код дитині - для додавання картки в її акаунт.
"У застосунку учень може увімкнути створення QR-квитків у швидкому доступі, щоб генерувати їх в один етап одразу з головного екрана", - зауважили у КМДА.
Зазначається, що в цілому учні можуть створювати:
"Для спокою батьків у застосунку передбачено батьківський контроль", - повідомили у КМДА.
Уточнюється, що учень може надати дозвіл на перегляд поїздок у налаштуваннях свого квитка - вказавши номер телефону одного з батьків.
Після цього батьки:
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