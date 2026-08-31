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Безкоштовний проїзд для школярів у Києві повертається: основні правила й ліміт на квитки

16:58 31.08.2026 Пн
3 хв
Як оформити учнівський квиток і кому його потрібно оновити?
aimg Ірина Костенко
Їздити у громадському транспорті Києва учні шкіл можуть безкоштовно (фото ілюстративне: Getty Images)

З 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову можуть їздити у столичному комунальному транспорті безкоштовно. Для цього необхідно дотримуватись кількох важливих умов.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Київської міської державної адміністрації (КМДА).

В якому транспорті діє пільга для учнів

У КМДА нагадали, що з 1 вересня учні загальноосвітніх навчальних закладів Києва знову можуть безоплатно їздити у столичному комунальному транспорті.

Уточнюється, що така пільга для школярів діє:

  • в автобусах;
  • у тролейбусах;
  • у трамваях;
  • в метрополітені;
  • на фунікулері;
  • в міській електричці.

Обов'язкові умови для безкоштовного проїзду

Обов'язковими умовами для користування пільгою на безкоштовний проїзд для учнів київських шкіл є:

  • наявність учнівського проїзного квитка;
  • його валідація при вході в транспорт.
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Як оформити чи продовжити документ

Оформити електронний учнівський або продовжити термін його дії можна онлайн - у застосунку "Київ Цифровий" - із профілю, підтвердженого:

  • або через "Дію";
  • або через BankID.

"Застосунок дозволяє безплатно згенерувати цифровий учнівський квиток одразу після підтвердження даних навчальним закладом", - уточнили у КМДА.

Як замовити пластиковий учнівський

Замовити пластиковий учнівський можна за 120 гривень. Але виготовляють його у строк до 1 місяця.

"При цьому цифровий та пластиковий квитки матимуть єдиний номер і спільний баланс", - пояснили у КМДА.

Уточнюється, що у разі втрати пластикової картки її можна миттєво заблокувати в налаштуваннях застосунку (щоб убезпечити від стороннього використання).

Кому потрібно оформити новий учнівський

Оформити новий учнівський у застосунку необхідно тим із учнів, які:

  • або змінили школу;
  • або змінили клас.

Ще один випадок - якщо у квитка закінчується строк дії.

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Як і скільки квитків можуть створювати учні

Батькам нагадали, що користуватися пільгою в транспорті може лише учень зі свого смартфона, тож після замовлення їм потрібно передати номер і пін-код дитині - для додавання картки в її акаунт.

"У застосунку учень може увімкнути створення QR-квитків у швидкому доступі, щоб генерувати їх в один етап одразу з головного екрана", - зауважили у КМДА.

Зазначається, що в цілому учні можуть створювати:

  • до 5 QR-квитків на 30 хвилин;
  • до 20 QR-квитків на день.

Як дорослим стежити за поїздками дитини

"Для спокою батьків у застосунку передбачено батьківський контроль", - повідомили у КМДА.

Уточнюється, що учень може надати дозвіл на перегляд поїздок у налаштуваннях свого квитка - вказавши номер телефону одного з батьків.

Після цього батьки:

  • отримуватимуть сповіщення про кожну валідацію;
  • бачитимуть історію пересувань дитини у своєму застосунку "Київ Цифровий".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Києві вирішили, як можуть навчатись школярі цього року.

Крім того, ми пояснювали, як змінюється система шкільного харчування в Україні.

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