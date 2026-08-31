Бесплатный проезд для школьников в Киеве возвращается: основные правила и лимит на билеты

С 1 сентября ученики общеобразовательных учебных заведений Киева снова могут ездить в столичном коммунальном транспорте бесплатно. Для этого необходимо соблюдать несколько важных условий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
В КГГА напомнили, что с 1 сентября ученики общеобразовательных учебных заведений Киева снова могут безвозмездно ездить в столичном коммунальном транспорте.
Уточняется, что такая льгота для школьников действует:
Обязательными условиями для пользования льготой на бесплатный проезд для учеников киевских школ являются:
Оформить электронный ученический или продлить срок его действия можно онлайн - в приложении "Киев Цифровой" - из профиля, подтвержденного:
"Приложение позволяет бесплатно сгенерировать цифровой ученический билет сразу после подтверждения данных учебным заведением", - уточнили в КГГА.
Заказать пластиковый ученический можно за 120 гривен. Но изготавливают его в срок до 1 месяца.
"При этом цифровой и пластиковый билеты будут иметь единый номер и общий баланс", - объяснили в КГГА.
Уточняется, что при потере пластиковой карты ее можно мгновенно заблокировать в настройках приложения (чтобы обезопасить от постороннего использования).
Оформить новый ученический в приложении необходимо тем из учеников, которые:
Еще один случай - если у билета истекает срок действия.
Родителям напомнили, что пользоваться льготой в транспорте может только ученик со своего смартфона, поэтому после заказа им нужно передать номер и пин-код ребенку - для добавления карты в его аккаунт.
"В приложении ученик может включить создание QR-билетов в быстром доступе, чтобы генерировать их в один этап сразу с главного экрана", - отметили в КГГА.
Отмечается, что в целом ученики могут создавать:
"Для спокойствия родителей в приложении предусмотрен родительский контроль", - сообщили в КГГА.
Уточняется, что ученик может предоставить разрешение на просмотр поездок в настройках своего билета - указав номер телефона родителя.
После этого родители:
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