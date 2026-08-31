Бесплатный проезд для школьников в Киеве возвращается: основные правила и лимит на билеты

С 1 сентября ученики общеобразовательных учебных заведений Киева снова могут ездить в столичном коммунальном транспорте бесплатно. Для этого необходимо соблюдать несколько важных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В каком транспорте действует льгота для учеников

В КГГА напомнили, что с 1 сентября ученики общеобразовательных учебных заведений Киева снова могут безвозмездно ездить в столичном коммунальном транспорте.

Уточняется, что такая льгота для школьников действует:

в автобусах;

в троллейбусах;

в трамваях;

в метрополитене;

на фуникулере;

в городской электричке.

Обязательные условия для бесплатного проезда

Обязательными условиями для пользования льготой на бесплатный проезд для учеников киевских школ являются:

наличие ученического проездного билета;

проездного билета; его валидация при входе в транспорт.

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Как оформить или продлить документ

Оформить электронный ученический или продлить срок его действия можно онлайн - в приложении "Киев Цифровой" - из профиля, подтвержденного:

либо через "Дія";

либо через BankID.

"Приложение позволяет бесплатно сгенерировать цифровой ученический билет сразу после подтверждения данных учебным заведением", - уточнили в КГГА.

Как заказать пластиковый ученический

Заказать пластиковый ученический можно за 120 гривен. Но изготавливают его в срок до 1 месяца.

"При этом цифровой и пластиковый билеты будут иметь единый номер и общий баланс", - объяснили в КГГА.

Уточняется, что при потере пластиковой карты ее можно мгновенно заблокировать в настройках приложения (чтобы обезопасить от постороннего использования).

Кому нужно оформить новый ученический

Оформить новый ученический в приложении необходимо тем из учеников, которые:

либо сменили школу;

либо сменили класс.

Еще один случай - если у билета истекает срок действия.

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Как и сколько билетов могут создавать ученики

Родителям напомнили, что пользоваться льготой в транспорте может только ученик со своего смартфона, поэтому после заказа им нужно передать номер и пин-код ребенку - для добавления карты в его аккаунт.

"В приложении ученик может включить создание QR-билетов в быстром доступе, чтобы генерировать их в один этап сразу с главного экрана", - отметили в КГГА.

Отмечается, что в целом ученики могут создавать:

до 5 QR-билетов на 30 минут;

до 20 QR-билетов в день.

Как взрослым следить за поездками ребенка

"Для спокойствия родителей в приложении предусмотрен родительский контроль", - сообщили в КГГА.

Уточняется, что ученик может предоставить разрешение на просмотр поездок в настройках своего билета - указав номер телефона родителя.

После этого родители: