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Бесплатный проезд для школьников в Киеве возвращается: основные правила и лимит на билеты

16:58 31.08.2026 Пн
3 мин
Как оформить ученический билет и кому его нужно обновить?
aimg Ирина Костенко
Бесплатный проезд для школьников в Киеве возвращается: основные правила и лимит на билеты Ездить в общественном транспорте Киева ученики школ могут бесплатно (фото иллюстративное: Getty Images)
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С 1 сентября ученики общеобразовательных учебных заведений Киева снова могут ездить в столичном коммунальном транспорте бесплатно. Для этого необходимо соблюдать несколько важных условий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

В каком транспорте действует льгота для учеников

В КГГА напомнили, что с 1 сентября ученики общеобразовательных учебных заведений Киева снова могут безвозмездно ездить в столичном коммунальном транспорте.

Уточняется, что такая льгота для школьников действует:

  • в автобусах;
  • в троллейбусах;
  • в трамваях;
  • в метрополитене;
  • на фуникулере;
  • в городской электричке.

Обязательные условия для бесплатного проезда

Обязательными условиями для пользования льготой на бесплатный проезд для учеников киевских школ являются:

  • наличие ученического проездного билета;
  • его валидация при входе в транспорт.
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Как оформить или продлить документ

Оформить электронный ученический или продлить срок его действия можно онлайн - в приложении "Киев Цифровой" - из профиля, подтвержденного:

  • либо через "Дія";
  • либо через BankID.

"Приложение позволяет бесплатно сгенерировать цифровой ученический билет сразу после подтверждения данных учебным заведением", - уточнили в КГГА.

Как заказать пластиковый ученический

Заказать пластиковый ученический можно за 120 гривен. Но изготавливают его в срок до 1 месяца.

"При этом цифровой и пластиковый билеты будут иметь единый номер и общий баланс", - объяснили в КГГА.

Уточняется, что при потере пластиковой карты ее можно мгновенно заблокировать в настройках приложения (чтобы обезопасить от постороннего использования).

Кому нужно оформить новый ученический

Оформить новый ученический в приложении необходимо тем из учеников, которые:

  • либо сменили школу;
  • либо сменили класс.

Еще один случай - если у билета истекает срок действия.

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Как и сколько билетов могут создавать ученики

Родителям напомнили, что пользоваться льготой в транспорте может только ученик со своего смартфона, поэтому после заказа им нужно передать номер и пин-код ребенку - для добавления карты в его аккаунт.

"В приложении ученик может включить создание QR-билетов в быстром доступе, чтобы генерировать их в один этап сразу с главного экрана", - отметили в КГГА.

Отмечается, что в целом ученики могут создавать:

  • до 5 QR-билетов на 30 минут;
  • до 20 QR-билетов в день.

Как взрослым следить за поездками ребенка

"Для спокойствия родителей в приложении предусмотрен родительский контроль", - сообщили в КГГА.

Уточняется, что ученик может предоставить разрешение на просмотр поездок в настройках своего билета - указав номер телефона родителя.

После этого родители:

  • будут получать уведомления о каждой валидации;
  • будут видеть историю передвижений ребенка в своем приложении "Киев Цифровой".

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве решили, как могут учиться школьники в этом году.

Кроме того, мы объясняли, как меняется система школьного питания в Украине.

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