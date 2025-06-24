Безкоштовний евакуаційний потяг запускають із Сум до Ужгорода: як виїхати із прикордоння

Ситуація у Сумській області

20 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито не ставив за мету окупацію Сум, але "не виключає" такого сценарію.

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив, що провів Ставку Верховного головнокомандувача. За його словами, була заслухана детальна доповідь щодо ситуації на фронті, зокрема в Сумській області та прикордонній зоні.

Аналітики DeepState раніше повідомляли, що росіяни могли зайняти село Локня на Сумщині. Ворог також розширював контроль у прикордонній смузі області.

Втім, станом на 24 червня на Сумському напрямку спостерігається суттєве зменшення бойової активності армії РФ. Як повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, окупанти досі діють у районах Юнаківської та Хотинської громад, але загальна інтенсивність атак помітно знизилася.

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