Бесплатный эвакуационный поезд запускают из Сум в Ужгород: как выехать из приграничья

Когда отправляется поезд

Эвакуационный рейс будет курсировать еженедельно поездом №45 "Сумы - Ужгород". Услуга бесплатная. Ближайшие даты отправления:

30 июня;

8, 14, 22 и 28 июля.

Поезд будет останавливаться на ключевых станциях - от Киева до Закарпатья, что позволяет пассажирам комфортно добраться до безопасных регионов.

Как попасть на рейс

Списки желающих формируются в транзитном центре. Детали можно узнать по телефону 099 302 52 50 или обратившись в органы соцзащиты в своей громаде.

"Тем, кто вынужден выезжать из приграничья из-за войны, государство оказывает поддержку и возможность безопасного переезда", - отметил Григоров.