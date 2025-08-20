Безкоштовних ліків стане більше: уряд розширив перелік

Програма "Доступні ліки"

Нагадаємо, зараз програма "Доступні ліки" включає понад 600 найменувань медикаментів і медичних виробів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або за невелику доплату.

Особливу увагу приділено жителям сіл та віддалених регіонів: доставка ліків здійснюється через "Укрпошту" та мобільні аптечні пункти в 13 областях.

Усі аптечні заклади, розташовані на території лікарень, вже зобов’язані працювати за програмою.

Перевірити, які препарати доступні безоплатно, а за які потрібна доплата, можна у Реєстрі актуальних лікарських засобів та медичних виробів.

Раніше ми повідомляли, що уряд планує суттєво розширити програму "Доступні ліки" у 2025 році. На програму в держбюджеті 2025 року передбачено 6,6 мільярдів гривень.

Також уряд ухвалив рішення, яке зробить програму "Доступні ліки" доступною в усіх аптеках України.