Бесплатных лекарств станет больше: Кабмин расширил список

Программа "Доступные лекарства"

Напомним, сейчас программа "Доступные лекарства" включает более 600 наименований медикаментов и медицинских изделий, которые пациенты могут получить бесплатно или за небольшую доплату.

Особое внимание уделено жителям сел и отдаленных регионов: доставка лекарств осуществляется через "Укрпочту" и мобильные аптечные пункты в 13 областях.

Все аптечные учреждения, расположенные на территории больниц, уже обязаны работать по программе.

Проверить, какие препараты доступны бесплатно, а за какие нужна доплата, можно в Реестре актуальных лекарственных средств и медицинских изделий.

Ранее мы сообщали, что правительство планирует существенно расширить программу "Доступные лекарства" в 2025 году. На программу в госбюджете 2025 года предусмотрено 6,6 миллиардов гривен.

Также правительство приняло решение, которое сделает программу "Доступные лекарства" доступной во всех аптеках Украины.