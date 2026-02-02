Безкоштовні зарядні станції для сімей з дітьми з інвалідністю: як подати заявку

Батьки та опікуни дітей з інвалідністю можуть безплатно отримати портативні зарядні станції. Подати заявку на допомогу необхідно до 1 квітня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Зарядні станції передаються у власність родинам, у яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А. Допомога надається за умови, що дитині на момент подання заяви ще не виповнилося 18 років.
Держава планує закупити та передати близько 10 тисяч таких пристроїв орієнтовною місткістю 2 кВт·год. Обладнання призначене для живлення життєво необхідних медичних та реабілітаційних приладів.
Отримати станцію може один із батьків, опікун або інший законний представник дитини. Для цього потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду.
У заяві обов'язково зазначаються:
Отримати зарядну станцію можна буде у відділенні "Укрпошти".
Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі України уряд запустив відразу декілька програм підтримки українців.
Окрім допомоги сім'ям з дітьми з інвалідністю, держава вирішила надати українцям до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для багатоповерхівок.
Також уряд заборонив нараховувати українцям платіжки за опалення та воду, яких не було через російські обстріли.