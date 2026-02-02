RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Бесплатные зарядные станции для семей с детьми с инвалидностью: как подать заявку

Фото: государство предоставит зарядные станции семьям с детьми с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Родители и опекуны детей с инвалидностью могут бесплатно получить портативные зарядные станции. Подать заявку на помощь необходимо до 1 апреля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на помощь

Зарядные станции передаются в собственность семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А. Помощь предоставляется при условии, что ребенку на момент подачи заявления еще не исполнилось 18 лет.

Государство планирует закупить и передать около 10 тысяч таких устройств ориентировочной емкостью 2 кВт-ч. Оборудование предназначено для питания жизненно необходимых медицинских и реабилитационных приборов.

Как подать заявку и получить устройство

Получить станцию может один из родителей, опекун или другой законный представитель ребенка. Для этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда.

В заявлении обязательно указываются:

  • данные заявителя (отца, матери или опекуна);
  • данные о ребенке с инвалидностью;
  • сведения из медицинского заключения о ребенке с инвалидностью.

Получить зарядную станцию можно будет в отделении "Укрпочты".

 

Государственная помощь во время отключений света

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины правительство запустило сразу несколько программ поддержки украинцев.

Кроме помощи семьям с детьми с инвалидностью, государство решило предоставить украинцам до 300 тысяч гривен на закупку энергооборудования для многоэтажек.

Также правительство запретило начислять украинцам платежки за отопление и воду, которых не было из-за российских обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинансыМинистерство социальной политикиПенсионный фонд Украиныгенератор