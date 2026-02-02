Бесплатные зарядные станции для семей с детьми с инвалидностью: как подать заявку

Родители и опекуны детей с инвалидностью могут бесплатно получить портативные зарядные станции. Подать заявку на помощь необходимо до 1 апреля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Зарядные станции передаются в собственность семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А. Помощь предоставляется при условии, что ребенку на момент подачи заявления еще не исполнилось 18 лет.
Государство планирует закупить и передать около 10 тысяч таких устройств ориентировочной емкостью 2 кВт-ч. Оборудование предназначено для питания жизненно необходимых медицинских и реабилитационных приборов.
Получить станцию может один из родителей, опекун или другой законный представитель ребенка. Для этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда.
В заявлении обязательно указываются:
Получить зарядную станцию можно будет в отделении "Укрпочты".
Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины правительство запустило сразу несколько программ поддержки украинцев.
Кроме помощи семьям с детьми с инвалидностью, государство решило предоставить украинцам до 300 тысяч гривен на закупку энергооборудования для многоэтажек.
Также правительство запретило начислять украинцам платежки за отопление и воду, которых не было из-за российских обстрелов.