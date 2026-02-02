Бесплатные зарядные станции для семей с детьми с инвалидностью: как подать заявку

Кто имеет право на помощь

Зарядные станции передаются в собственность семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А. Помощь предоставляется при условии, что ребенку на момент подачи заявления еще не исполнилось 18 лет.

Государство планирует закупить и передать около 10 тысяч таких устройств ориентировочной емкостью 2 кВт-ч. Оборудование предназначено для питания жизненно необходимых медицинских и реабилитационных приборов.

Как подать заявку и получить устройство

Получить станцию может один из родителей, опекун или другой законный представитель ребенка. Для этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда.

В заявлении обязательно указываются:

данные заявителя (отца, матери или опекуна);

данные о ребенке с инвалидностью;

сведения из медицинского заключения о ребенке с инвалидностью.

Получить зарядную станцию можно будет в отделении "Укрпочты".