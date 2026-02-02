ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Безкоштовні зарядні станції для сімей з дітьми з інвалідністю: як подати заявку

Київ, Понеділок 02 лютого 2026 05:00
Безкоштовні зарядні станції для сімей з дітьми з інвалідністю: як подати заявку Фото: держава надасть зарядні станції сім'ям з дітьми з інвалідністю (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Батьки та опікуни дітей з інвалідністю можуть безплатно отримати портативні зарядні станції. Подати заявку на допомогу необхідно до 1 квітня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Хто має право на допомогу

Зарядні станції передаються у власність родинам, у яких виховуються діти з інвалідністю підгрупи А. Допомога надається за умови, що дитині на момент подання заяви ще не виповнилося 18 років.

Держава планує закупити та передати близько 10 тисяч таких пристроїв орієнтовною місткістю 2 кВт·год. Обладнання призначене для живлення життєво необхідних медичних та реабілітаційних приладів.

Як подати заявку та отримати пристрій

Отримати станцію може один із батьків, опікун або інший законний представник дитини. Для цього потрібно звернутися до відділення Пенсійного фонду.

У заяві обов'язково зазначаються:

  • дані заявника (батька, матері чи опікуна);
  • дані про дитину з інвалідністю;
  • відомості з медичного висновку про дитину з інвалідністю.

Отримати зарядну станцію можна буде у відділенні "Укрпошти".

Державна допомога під час відключень світла

Нагадаємо, через складну ситуацію в енергосистемі України уряд запустив відразу декілька програм підтримки українців.

Окрім допомоги сім'ям з дітьми з інвалідністю, держава вирішила надати українцям до 300 тисяч гривень на закупівлю енергообладнання для багатоповерхівок.

Також уряд заборонив нараховувати українцям платіжки за опалення та воду, яких не було через російські обстріли.

Увага: Цей матеріал підготовлено виключно з ознайомчою метою і не є фінансовою або інвестиційною порадою. Інвестиції пов’язані з ризиком, включно з можливістю повної втрати капіталу. РБК-Україна не несе відповідальності за фінансові рішення, прийняті на основі цього матеріалу. Перед ухваленням будь-яких інвестиційних рішень рекомендуємо звернутися до ліцензованого фінансового консультанта.

