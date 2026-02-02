ua en ru
Бесплатные зарядные станции для семей с детьми с инвалидностью: как подать заявку

Киев, Понедельник 02 февраля 2026 05:00
UA EN RU
Бесплатные зарядные станции для семей с детьми с инвалидностью: как подать заявку Фото: государство предоставит зарядные станции семьям с детьми с инвалидностью (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Родители и опекуны детей с инвалидностью могут бесплатно получить портативные зарядные станции. Подать заявку на помощь необходимо до 1 апреля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на помощь

Зарядные станции передаются в собственность семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А. Помощь предоставляется при условии, что ребенку на момент подачи заявления еще не исполнилось 18 лет.

Государство планирует закупить и передать около 10 тысяч таких устройств ориентировочной емкостью 2 кВт-ч. Оборудование предназначено для питания жизненно необходимых медицинских и реабилитационных приборов.

Как подать заявку и получить устройство

Получить станцию может один из родителей, опекун или другой законный представитель ребенка. Для этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда.

В заявлении обязательно указываются:

  • данные заявителя (отца, матери или опекуна);
  • данные о ребенке с инвалидностью;
  • сведения из медицинского заключения о ребенке с инвалидностью.

Получить зарядную станцию можно будет в отделении "Укрпочты".

Государственная помощь во время отключений света

Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины правительство запустило сразу несколько программ поддержки украинцев.

Кроме помощи семьям с детьми с инвалидностью, государство решило предоставить украинцам до 300 тысяч гривен на закупку энергооборудования для многоэтажек.

Также правительство запретило начислять украинцам платежки за отопление и воду, которых не было из-за российских обстрелов.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

