Бесплатные зарядные станции для семей с детьми с инвалидностью: как подать заявку
Родители и опекуны детей с инвалидностью могут бесплатно получить портативные зарядные станции. Подать заявку на помощь необходимо до 1 апреля 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кто имеет право на помощь
Зарядные станции передаются в собственность семьям, в которых воспитываются дети с инвалидностью подгруппы А. Помощь предоставляется при условии, что ребенку на момент подачи заявления еще не исполнилось 18 лет.
Государство планирует закупить и передать около 10 тысяч таких устройств ориентировочной емкостью 2 кВт-ч. Оборудование предназначено для питания жизненно необходимых медицинских и реабилитационных приборов.
Как подать заявку и получить устройство
Получить станцию может один из родителей, опекун или другой законный представитель ребенка. Для этого нужно обратиться в отделение Пенсионного фонда.
В заявлении обязательно указываются:
- данные заявителя (отца, матери или опекуна);
- данные о ребенке с инвалидностью;
- сведения из медицинского заключения о ребенке с инвалидностью.
Получить зарядную станцию можно будет в отделении "Укрпочты".
Государственная помощь во время отключений света
Напомним, из-за сложной ситуации в энергосистеме Украины правительство запустило сразу несколько программ поддержки украинцев.
Кроме помощи семьям с детьми с инвалидностью, государство решило предоставить украинцам до 300 тысяч гривен на закупку энергооборудования для многоэтажек.
Также правительство запретило начислять украинцам платежки за отопление и воду, которых не было из-за российских обстрелов.
Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.