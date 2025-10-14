UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Безкоштовне житло для переселенців на рік: як отримати і хто може скористатися

Фото: Маломобільних переселенців на рік забезпечать безкоштовним житлом (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні стартував експериментальний проєкт із безкоштовного проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як повідомили у відомстві, послуга розрахована на людей, які після завершення тривалого медсестринського догляду потребують додаткової допомоги. Вони зможуть проживати у спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців - безкоштовно, за рахунок державного бюджету.

Що включає послуга

Послуга передбачає:

  • забезпечення житлом із усіма зручностями;
  • можливість самостійно готувати їжу;
  • допомогу у веденні домашнього господарства;
  • розвиток соціальних навичок;
  • підтримку у вирішенні складних життєвих ситуацій;
  • залучення за потреби фахівців або служб незалежно від форми власності.

Хто може надавати послугу

Проживання для маломобільних ВПО забезпечують фізичні або юридичні особи, які:

  • внесені до Реєстру надавачів і отримувачів соціальних послуг;
  • відповідають критеріям, визначеним Кабміном;
  • мають власне або орендоване приміщення для надання послуги.

У міністерстві наголошують, що проєкт спрямований не лише на тимчасове розміщення, а й на відновлення самостійності та відчуття безпеки людей, які втратили дім через війну.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні запустили експериментальний проєкт довготривалого медсестринського догляду для переселенців, які втратили домівки через війну та потребують постійної медичної і побутової допомоги. Послуги надаватимуться безкоштовно для ВПО, які евакуйовані та потребують догляду за висновком лікаря.

Ми також писали, що Кабмін продовжив термін компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують переселенців у прифронтових регіонах, - тепер виплати триватимуть 6 місяців замість 3. Розмір компенсації становить 8 тисяч гривень за кожного працевлаштованого ВПО.

ЖитлоВнутрішньо переміщені особиЖитло для переселенців