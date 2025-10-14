Безкоштовне житло для переселенців на рік: як отримати і хто може скористатися

В Україні стартував експериментальний проєкт із безкоштовного проживання для маломобільних внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Як повідомили у відомстві, послуга розрахована на людей, які після завершення тривалого медсестринського догляду потребують додаткової допомоги. Вони зможуть проживати у спеціально обладнаних приміщеннях до 12 місяців - безкоштовно, за рахунок державного бюджету.
Послуга передбачає:
Проживання для маломобільних ВПО забезпечують фізичні або юридичні особи, які:
У міністерстві наголошують, що проєкт спрямований не лише на тимчасове розміщення, а й на відновлення самостійності та відчуття безпеки людей, які втратили дім через війну.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні запустили експериментальний проєкт довготривалого медсестринського догляду для переселенців, які втратили домівки через війну та потребують постійної медичної і побутової допомоги. Послуги надаватимуться безкоштовно для ВПО, які евакуйовані та потребують догляду за висновком лікаря.
Ми також писали, що Кабмін продовжив термін компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують переселенців у прифронтових регіонах, - тепер виплати триватимуть 6 місяців замість 3. Розмір компенсації становить 8 тисяч гривень за кожного працевлаштованого ВПО.