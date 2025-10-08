В Україні запускають безоплатний медсестринський догляд для ВПО: як працюватиме послуга

В Україні запускають експериментальний проєкт із надання послуг довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб. Він спрямований на підтримку людей, які втратили домівки через війну та потребують постійного медичного нагляду і допомоги в побуті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну службу здоров’я України (НСЗУ).

Що передбачає проєкт

Заклади-учасники експерименту надаватимуть комплекс послуг:

медсестринський догляд, виконання лікарських призначень, контроль стану здоров’я;

допомогу з гігієною, харчуванням і самообслуговуванням;

психологічну підтримку;

тимчасове проживання у належних умовах з чотириразовим харчуванням;

соціальний супровід.

Послуги будуть безоплатними для ВПО, які евакуйовані та перебувають у транзитних пунктах, і за висновком лікаря потребують довготривалого догляду. Фінансування здійснюється з окремої бюджетної програми Мінсоцполітики.

Як долучитися закладам

Відповідно до наказу НСЗУ від 7 жовтня 2025 року, розпочато прийом пропозицій від медзакладів для укладення договорів у межах проєкту. Подати заявку можна через систему SmartTender до 18:00 14 листопада 2025 року.

Заклади можуть бути будь-якої форми власності, якщо:

визначені Мінсоцполітики за погодженням із МОЗ;

мають ліцензію на медичну практику;

відповідають вимогам до кадрів і матеріально-технічної бази.

Після подання пропозицій договори діятимуть:

з 1 жовтня 2025 року (для заявок до 15 жовтня) - до завершення воєнного стану, але не довше ніж до 31 грудня 2026 року;

для пізніших заявок - з першого числа місяця, наступного за поданням, до кінця 2026 року.

За даними уряду, багато переселенців, особливо літні люди та пацієнти з хронічними хворобами, нині потребують тривалого медичного нагляду, догляду й безпечних умов проживання.

Запроваджений експериментальний проєкт має поєднати медичну допомогу, психологічну підтримку та базові соціальні послуги для найуразливіших груп населення.