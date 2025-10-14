Бесплатное жилье для переселенцев на год: как получить и кто может воспользоваться

В Украине стартовал экспериментальный проект по бесплатному проживанию для маломобильных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Как сообщили в ведомстве, услуга рассчитана на людей, которые после завершения длительного медсестринского ухода нуждаются в дополнительной помощи. Они смогут проживать в специально оборудованных помещениях до 12 месяцев - бесплатно, за счет государственного бюджета.
Услуга предусматривает:
Проживание для маломобильных ВПЛ обеспечивают физические или юридические лица, которые:
В министерстве отмечают, что проект направлен не только на временное размещение, но и на восстановление самостоятельности и чувства безопасности людей, которые потеряли дом из-за войны.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине запустили экспериментальный проект долговременного медсестринского ухода для переселенцев, которые потеряли дома из-за войны и нуждаются в постоянной медицинской и бытовой помощи. Услуги будут предоставляться бесплатно для ВПЛ, которые эвакуированы и нуждаются в уходе по заключению врача.
Мы также писали, что Кабмин продлил срок компенсаций работодателям, которые трудоустраивают переселенцев в прифронтовых регионах, - теперь выплаты будут длиться 6 месяцев вместо 3. Размер компенсации составляет 8 тысяч гривен за каждого трудоустроенного ВПЛ.