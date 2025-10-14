Бесплатное жилье для переселенцев на год: как получить и кто может воспользоваться

Как сообщили в ведомстве, услуга рассчитана на людей, которые после завершения длительного медсестринского ухода нуждаются в дополнительной помощи. Они смогут проживать в специально оборудованных помещениях до 12 месяцев - бесплатно, за счет государственного бюджета.

Что включает услуга

Услуга предусматривает:

обеспечение жильем со всеми удобствами;

возможность самостоятельно готовить пищу;

помощь в ведении домашнего хозяйства;

развитие социальных навыков;

поддержку в решении сложных жизненных ситуаций;

привлечение при необходимости специалистов или служб независимо от формы собственности.

Кто может предоставлять услугу

Проживание для маломобильных ВПЛ обеспечивают физические или юридические лица, которые:

внесены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг;

соответствуют критериям, определенным Кабмином;

имеют собственное или арендованное помещение для предоставления услуги.

В министерстве отмечают, что проект направлен не только на временное размещение, но и на восстановление самостоятельности и чувства безопасности людей, которые потеряли дом из-за войны.