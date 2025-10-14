RU

Общество Образование Деньги Изменения

Бесплатное жилье для переселенцев на год: как получить и кто может воспользоваться

Фото: Маломобильных переселенцев на год обеспечат бесплатным жильем (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине стартовал экспериментальный проект по бесплатному проживанию для маломобильных внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Как сообщили в ведомстве, услуга рассчитана на людей, которые после завершения длительного медсестринского ухода нуждаются в дополнительной помощи. Они смогут проживать в специально оборудованных помещениях до 12 месяцев - бесплатно, за счет государственного бюджета.

Что включает услуга

Услуга предусматривает:

  • обеспечение жильем со всеми удобствами;
  • возможность самостоятельно готовить пищу;
  • помощь в ведении домашнего хозяйства;
  • развитие социальных навыков;
  • поддержку в решении сложных жизненных ситуаций;
  • привлечение при необходимости специалистов или служб независимо от формы собственности.

Кто может предоставлять услугу

Проживание для маломобильных ВПЛ обеспечивают физические или юридические лица, которые:

  • внесены в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг;
  • соответствуют критериям, определенным Кабмином;
  • имеют собственное или арендованное помещение для предоставления услуги.

В министерстве отмечают, что проект направлен не только на временное размещение, но и на восстановление самостоятельности и чувства безопасности людей, которые потеряли дом из-за войны.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине запустили экспериментальный проект долговременного медсестринского ухода для переселенцев, которые потеряли дома из-за войны и нуждаются в постоянной медицинской и бытовой помощи. Услуги будут предоставляться бесплатно для ВПЛ, которые эвакуированы и нуждаются в уходе по заключению врача.

Мы также писали, что Кабмин продлил срок компенсаций работодателям, которые трудоустраивают переселенцев в прифронтовых регионах, - теперь выплаты будут длиться 6 месяцев вместо 3. Размер компенсации составляет 8 тысяч гривен за каждого трудоустроенного ВПЛ.

