ua en ru
Пт, 10 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

В Україні змінили правила виплат за працевлаштування переселенців: хто отримає компенсації

П'ятниця 10 жовтня 2025 19:01
UA EN RU
В Україні змінили правила виплат за працевлаштування переселенців: хто отримає компенсації Фото: Українці отримують компенсацію за працевлаштування ВПО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Кабінет Міністрів вирішив збільшити термін компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у прифронтових та найбільш постраждалих від війни регіонах.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

Що змінилося

Відтепер компенсацію роботодавці отримуватимуть упродовж 6 місяців, замість 3-х, як було раніше. Виплата становить розмір мінімальної зарплати - 8000 гривень за кожного працевлаштованого переселенця, за яку сплачено ЄСВ.

Програму розширено для підприємств, що працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Що каже Мінекономіки

"Ми прагнемо забезпечити більш тривалу підтримку роботодавців і водночас сприяємо збереженню робочих місць та економічного потенціалу регіонів, які постраждали від війни. ", - заявив міністр економіки Олексій Соболев.

Він також зазначив, що подання заяви на компенсацію стало простішим: тепер її можна подати не лише за юридичною адресою підприємства, а й за місцем фактичної діяльності роботодавця.

Зазначимо, від початку дії програми ухвалено понад 32 тисячі рішень про надання компенсацій за працевлаштування понад 57 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна писало, як бізнес може отримати компенсацію за працевлаштування ВПО. Раніше держава виплачувала по 8 тисяч гривень за кожного найнятого переселенця протягом трьох місяців, а за осіб з інвалідністю - шість. Подати заявку можна через "Дію" або центр зайнятості. У 2024 році підприємцям вже виплатили 320 млн грн компенсацій за понад 15 тисяч працевлаштованих ВПО.

Також ми розповідали про запуск в Україні пілотного проєкту довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійного нагляду та допомоги. ВПО зможуть безоплатно отримувати медичний, психологічний і соціальний супровід, а також проживання з харчуванням. НСЗУ приймає заявки від медзакладів для участі в проєкті до 14 листопада 2025 року через систему SmartTender.

Читайте РБК-Україна в Google News
Внутрішньо переміщені особи
Новини
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Путін послав світу "тупий сигнал" новим ударом по енергетиці України, - МЗС
Аналітика
"Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна "Томагавки" від Трампа. Чи передадуть США ракети Україні і що це змінить