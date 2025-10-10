В Україні змінили правила виплат за працевлаштування переселенців: хто отримає компенсації
Кабінет Міністрів вирішив збільшити термін компенсацій роботодавцям, які працевлаштовують внутрішньо переміщених осіб (ВПО) у прифронтових та найбільш постраждалих від війни регіонах.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.
Що змінилося
Відтепер компенсацію роботодавці отримуватимуть упродовж 6 місяців, замість 3-х, як було раніше. Виплата становить розмір мінімальної зарплати - 8000 гривень за кожного працевлаштованого переселенця, за яку сплачено ЄСВ.
Програму розширено для підприємств, що працюють у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.
Що каже Мінекономіки
"Ми прагнемо забезпечити більш тривалу підтримку роботодавців і водночас сприяємо збереженню робочих місць та економічного потенціалу регіонів, які постраждали від війни. ", - заявив міністр економіки Олексій Соболев.
Він також зазначив, що подання заяви на компенсацію стало простішим: тепер її можна подати не лише за юридичною адресою підприємства, а й за місцем фактичної діяльності роботодавця.
Зазначимо, від початку дії програми ухвалено понад 32 тисячі рішень про надання компенсацій за працевлаштування понад 57 тисяч осіб.
Раніше РБК-Україна писало, як бізнес може отримати компенсацію за працевлаштування ВПО. Раніше держава виплачувала по 8 тисяч гривень за кожного найнятого переселенця протягом трьох місяців, а за осіб з інвалідністю - шість. Подати заявку можна через "Дію" або центр зайнятості. У 2024 році підприємцям вже виплатили 320 млн грн компенсацій за понад 15 тисяч працевлаштованих ВПО.
Також ми розповідали про запуск в Україні пілотного проєкту довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб, які потребують постійного нагляду та допомоги. ВПО зможуть безоплатно отримувати медичний, психологічний і соціальний супровід, а також проживання з харчуванням. НСЗУ приймає заявки від медзакладів для участі в проєкті до 14 листопада 2025 року через систему SmartTender.