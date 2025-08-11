Безкоштовне житло медикам? У МОЗ пояснили, хто отримає ключі та за якої умови

Дехто з лікарів та інших медичних працівників в Україні можуть претендувати на службове житло на час роботи. Його купівлю фінансує держава.
Згідно з інформацією МОЗ, отримати службове житло на час роботи можуть лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштувались:
"Під час відвідування лікарень та громад часто чув прохання від голів громад і генеральних директорів лікарень допомогти з забезпеченням житлом лікарів, які приїжджають працювати в сільську місцевість", - поділився міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
За його словами, реагуючи на це та виконуючи указ президента №483/2024, уряд України запроваджує стимули для медиків - як-от службове житло для тих, хто обирає працювати в сільських громадах.
"На мій погляд, це реальна підтримка для лікарів і турбота про людей, які живуть у віддалених населених пунктах - щоб необхідна медична допомога залишалася доступною", - наголосив посадовець.
Він додав, що найближчим часом буде анонсовано також інші стимули, які "вже узгодили з прем'єр-міністром України".
Українцям розповіли, що порядок, за яким держава фінансуватиме купівлю житла для медичних працівників, ухвалив нещодавно Кабінет міністрів (постановою №900 від 16 липня 2025 р.).
Очікується, що таке рішення:
Уточнюється, що житло купуватимуть лікарні - за кошти держбюджету (тобто його купівлю фінансує держава).
Це відбуватиметься в межах програми "Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості".
У МОЗ пояснили, що пріоритет у забезпеченні житлом визначатиметься за результатами аналізу ситуації із медичними кадрами у регіонах (при аналізі враховуватимуть дані з Єдиного вебпорталу вакантних посад у закладах охорони здоров'я).
Так, нині на порталі розміщено 980 вакансій у закладах охорони здоров'я сіл і селищ (798 з них - вакансії лікарів).
Зазначається, що більшість вакансій - 791 - залишаються відкритими вже понад 90 днів. Найбільше вільних посад при цьому:
Взяти участь у програмі можуть:
При цьому посада має бути серед тих, які понад 90 днів поспіль були розміщені на Єдиному вебпорталі вакансій у закладах охорони здоров'я.
Інші умови програми є такими:
Є також вимоги до самого закладу:
У МОЗ пояснили, що лікар або медичний працівник, який хоче взяти участь у програмі, самостійно обирає житло, яке відповідає вимогам.
Воно повинно бути розташоване в населеному пункті, де він або вона працює (наприклад, райцентрі), або ж у сусідньому - але не далі ніж за 30 км.
"Обласні центри, Київ, а також території, де тривають або тривали бойові дії чи є тимчасово окупованими, - не підходять", - наголосили в МОЗ.
Тим часом у продавця такого житла мають бути:
"Оціночна вартість житла має бути визначена незалежним оцінювачем і внесена до Єдиної бази даних звітів про оцінку не раніше ніж за 6 місяців до подання", - додали в МОЗ.
Уточнюється, що ціна за квадратний метр житла не може перевищувати середню вартість будівництва житла в регіоні (встановлену Міністерством розвитку громад і територій).
Після того як медичний працівник обирає житло, алгоритм дій є наступним:
У разі позитивного рішення, заклад охорони здоров'я:
"Така ініціатива не лише покращить умови для медичних працівників, а й сприятиме посиленню спроможності системи охорони здоров'я на місцях. Люди в громадах зможуть отримувати якісну медичну допомогу ближче до дому", - підсумували в МОЗ.
Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада підтримала у першому читанні рішення, яке може вплинути на життя багатьох українців - закон "Про основні засади житлової політики".
Це документ дає старт одній із найбільш із затребуваних ініціатив та просуває нас на євроінтеграційному шляху, адже є однією з умов Ukraine Facility - програми підтримки українських реформ із боку ЄС обсягом 50 млрд євро.
Тим часом Кабінет міністрів після чергового обстрілу Києва запустив додатковий механізм, який дозволяє громадам швидше відновлювати пошкоджено житло.
Крім того, в Україні хочуть створити цифрову систему для обліку квартирних черг і житла та здавати житло в соціальну оренду навіть безкоштовно (в рамках реформи).
