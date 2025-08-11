Бесплатное жилье медикам? В Минздраве объяснили, кто получит ключи и при каком условии

Некоторые из врачей и других медицинских работников в Украине могут претендовать на служебное жилье на время работы. Его покупку финансирует государство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Согласно информации Минздрава, получить служебное жилье на время работы могут врачи и другие медицинские работники, которые трудоустроились:
"Во время посещения больниц и общин часто слышал просьбы от глав общин и генеральных директоров больниц помочь с обеспечением жильем врачей, которые приезжают работать в сельскую местность", - поделился министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, реагируя на это и выполняя указ президента №483/2024, правительство Украины вводит стимулы для медиков - например служебное жилье для тех, кто выбирает работать в сельских общинах.
"На мой взгляд, это реальная поддержка для врачей и забота о людях, живущих в отдаленных населенных пунктах - чтобы необходимая медицинская помощь оставалась доступной", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что в ближайшее время будут анонсированы и другие стимулы, которые "уже согласовали с премьер-министром Украины".
Украинцам рассказали, что порядок, по которому государство будет финансировать покупку жилья для медицинских работников, принял недавно Кабинет министров (постановлением №900 от 16 июля 2025 г.).
Ожидается, что такое решение:
Уточняется, что жилье будут покупать больницы - за средства госбюджета (то есть его покупку финансирует государство).
Это будет происходить в рамках программы "Осуществление мероприятий по обеспечению жильем медицинских работников с целью заполнения вакантных должностей в сельской местности".
В Минздраве объяснили, что приоритет в обеспечении жильем будет определяться по результатам анализа ситуации с медицинскими кадрами в регионах (при анализе будут учитывать данные с Единого веб-портала вакантных должностей в учреждениях здравоохранения).
Так, сейчас на портале размещено 980 вакансий в учреждениях здравоохранения сел и поселков (798 из них - вакансии врачей).
Отмечается, что большинство вакансий - 791 - остаются открытыми уже более 90 дней. Больше всего свободных должностей при этом:
Принять участие в программе могут:
При этом должность должна быть среди тех, которые более 90 дней подряд были размещены на Едином веб-портале вакансий в учреждениях здравоохранения.
Другие условия программы являются следующими:
Есть также требования к самому заведению:
В Минздраве объяснили, что врач или медицинский работник, который хочет принять участие в программе, самостоятельно выбирает жилье, которое соответствует требованиям.
Оно должно быть расположено в населенном пункте, где он или она работает (например, райцентре), или же в соседнем - но не дальше чем в 30 км.
"Областные центры, Киев, а также территории, где продолжаются или продолжались боевые действия или являются временно оккупированными, - не подходят", - подчеркнули в Минздраве.
Между тем у продавца такого жилья должны быть:
"Оценочная стоимость жилья должна быть определена независимым оценщиком и внесена в Единую базу данных отчетов об оценке не ранее чем за 6 месяцев до подачи", - добавили в Минздраве.
Уточняется, что цена за квадратный метр жилья не может превышать среднюю стоимость строительства жилья в регионе (установленную Министерством развития общин и территорий).
После того как медицинский работник выбирает жилье, алгоритм действий следующий:
В случае положительного решения, учреждение здравоохранения:
"Такая инициатива не только улучшит условия для медицинских работников, но и будет способствовать усилению способности системы здравоохранения на местах. Люди в общинах смогут получать качественную медицинскую помощь ближе к дому", - подытожили в Минздраве.
Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении решение, которое может повлиять на жизнь многих украинцев - закон "Об основных принципах жилищной политики".
Это документ дает старт одной из самых востребованных инициатив и продвигает нас на евроинтеграционном пути, ведь является одним из условий Ukraine Facility - программы поддержки украинских реформ со стороны ЕС объемом 50 млрд евро.
Между тем Кабинет министров после очередного обстрела Киева запустил дополнительный механизм, который позволяет общинам быстрее восстанавливать поврежденное жилье.
Кроме того, в Украине хотят создать цифровую систему для учета квартирных очередей и жилья и сдавать жилье в социальную аренду даже бесплатно (в рамках реформы).
