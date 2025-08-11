Бесплатное жилье медикам? В Минздраве объяснили, кто получит ключи и при каком условии

Кому из медиков предоставили право на служебное жилье

Согласно информации Минздрава, получить служебное жилье на время работы могут врачи и другие медицинские работники, которые трудоустроились:

в коммунальных медицинских учреждениях сельских населенных пунктов;

на приоритетные вакансии.

"Во время посещения больниц и общин часто слышал просьбы от глав общин и генеральных директоров больниц помочь с обеспечением жильем врачей, которые приезжают работать в сельскую местность", - поделился министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, реагируя на это и выполняя указ президента №483/2024, правительство Украины вводит стимулы для медиков - например служебное жилье для тех, кто выбирает работать в сельских общинах.

"На мой взгляд, это реальная поддержка для врачей и забота о людях, живущих в отдаленных населенных пунктах - чтобы необходимая медицинская помощь оставалась доступной", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что в ближайшее время будут анонсированы и другие стимулы, которые "уже согласовали с премьер-министром Украины".

О какой государственной программе поддержки идет речь

Украинцам рассказали, что порядок, по которому государство будет финансировать покупку жилья для медицинских работников, принял недавно Кабинет министров (постановлением №900 от 16 июля 2025 г.).

Ожидается, что такое решение:

поможет привлечь больше врачей в села;

улучшит доступ к медицинской помощи в отдаленных районах.

Уточняется, что жилье будут покупать больницы - за средства госбюджета (то есть его покупку финансирует государство).

Это будет происходить в рамках программы "Осуществление мероприятий по обеспечению жильем медицинских работников с целью заполнения вакантных должностей в сельской местности".

Кто будет иметь приоритет в обеспечении жильем

В Минздраве объяснили, что приоритет в обеспечении жильем будет определяться по результатам анализа ситуации с медицинскими кадрами в регионах (при анализе будут учитывать данные с Единого веб-портала вакантных должностей в учреждениях здравоохранения).

Так, сейчас на портале размещено 980 вакансий в учреждениях здравоохранения сел и поселков (798 из них - вакансии врачей).

Отмечается, что большинство вакансий - 791 - остаются открытыми уже более 90 дней. Больше всего свободных должностей при этом:

в Одесской области;

в Житомирской области;

в Кировоградской области;

в Волынской области;

в Днепропетровской области.

Кто может получить служебное жилье: основные требования

Принять участие в программе могут:

граждане Украины в возрасте до 50 лет;

которые переезжают для трудоустройства в коммунальное медицинское учреждение;

если это медучреждение оказывает медицинскую помощь в сельской местности.

При этом должность должна быть среди тех, которые более 90 дней подряд были размещены на Едином веб-портале вакансий в учреждениях здравоохранения.

Другие условия программы являются следующими:

на момент подачи заявления врач или иной медработник должен работать в этом заведении не более 120 дней;

у него или членов его семьи не должно быть собственного или служебного жилья в этом или соседнем населенных пунктах - в радиусе до 30 километров.

Есть также требования к самому заведению:

оно должно соответствовать планам развития госпитальных округов;

оно не должно находиться в состоянии приостановки.

Как медику принять участие в программе и получить жилье

В Минздраве объяснили, что врач или медицинский работник, который хочет принять участие в программе, самостоятельно выбирает жилье, которое соответствует требованиям.

Оно должно быть расположено в населенном пункте, где он или она работает (например, райцентре), или же в соседнем - но не дальше чем в 30 км.

"Областные центры, Киев, а также территории, где продолжаются или продолжались боевые действия или являются временно оккупированными, - не подходят", - подчеркнули в Минздраве.

Между тем у продавца такого жилья должны быть:

все необходимые документы;

право собственности, зарегистрированное в Государственном реестре вещных прав.

"Оценочная стоимость жилья должна быть определена независимым оценщиком и внесена в Единую базу данных отчетов об оценке не ранее чем за 6 месяцев до подачи", - добавили в Минздраве.

Уточняется, что цена за квадратный метр жилья не может превышать среднюю стоимость строительства жилья в регионе (установленную Министерством развития общин и территорий).

После того как медицинский работник выбирает жилье, алгоритм действий следующий:

он подает заявление насчет его приобретения в свое медицинское учреждение;

представители медучреждения проверяют документы и осматривают выбранное жилье;

если все в порядке - документы передают в областной департамент здравоохранения;

департамент - рассматривает их, добавляет свои предложения и направляет в Минздрав.

В случае положительного решения, учреждение здравоохранения:

заключает договор купли-продажи;

определяет жилье как служебное;

передает его в пользование медицинскому работнику.

"Такая инициатива не только улучшит условия для медицинских работников, но и будет способствовать усилению способности системы здравоохранения на местах. Люди в общинах смогут получать качественную медицинскую помощь ближе к дому", - подытожили в Минздраве.