Безкоштовне житло для переселенців: де шукати і як отримати (інструкція)
Повномасштабна війна змушує багатьох українців змінити місце проживання. Однак де внутрішньо-переміщені особи (ВПО) можуть знайти безкоштовне житло та що для цього потрібно зробити - знають не всі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій України.
Де ВПО можуть знайти безкоштовне житло
В цілому, згідно з інформацією міністерства, безкоштовний прихисток для переселенців в Україні надають:
- звичайні громадяни (фізичні особи);
- заклади приватної форми власності;
- заклади комунальної форми власності;
- заклади державної форми власності.
Де ВПО знайти безкоштовне житло (інфографіка: mindev.gov.ua)
Більше інформації щодо цього питання можна знайти на платформі "Там, де вас чекають":
- кількість наявних прихистків у тому чи іншому регіоні;
- кількість вільних місць у наявних прихистках;
- номери телефонів контакт-центрів із питань розміщення (по кожній області) тощо.
Інформаційний дашборд платформи (скриншот: public.tableau.com)
Житло для переселенців від фізичних осіб
Для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Україні держава створила спеціальний сервіс - "Прихисток".
Для того, щоб скористатись ресурсом, потрібно:
- увійти на сайт;
- натиснути "Знайти житло";
- обрати "Україна";
- обрати відповідний регіон;
- ввести дані щодо кількості осіб і складу сім'ї;
- ознайомитись із запропонованими оголошеннями;
- зв'язатись із власниками житла.
Ще одну корисну для переселенців платформу створили волонтери - сервіс "Допомагай", де діє схожий принцип пошуку житла.
Житло від фізичних осіб (інфографіка: mindev.gov.ua)
Житло для ВПО від місцевої влади
Якщо говорити про місцеву владу, то житло для переселенців надають:
- обласні військові адміністрації (ОВА);
- органи місцевого самоврядування (ОМС).
"Вони забезпечують внутрішньо переміщених осіб безкоштовним соціальним житлом (у місцях компактного поселення - МКП)", - пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій.
Ті з переселенців, які мають бажання оселитись у МКП, повинні повідомити про це:
- або відповідальних осіб - під час евакуації;
- або гуманітарний штаб - одразу по прибуттю до нього;
- або місцеву владу - скориставшись відповідними гарячими лініями.
Житло від місцевої влади (інфографіка: mindev.gov.ua)
Грошова допомога та компенсація: куди звертатись
Переселенці з питань отримання допомоги на проживання від держави можуть звертатися до будь-якого територіального управління соціального захисту населення - за місцем свого фактичного перебування.
Власники житла, яке надається ВПО безкоштовно, з питань компенсацій за розміщення мають звертатись до органів місцевого самоврядування (покрокова інструкція доступна на порталі "Прихисток").
Насамкінець українцям нагадали кілька корисних номерів телефонів:
- гаряча лінія для тих, хто перебуває у МКП: (096) 058-83-76;
- гаряча лінія Мінреінтеграції: 15-48;
- гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО: (066) 813-62-39.
Куди звертатись, щоб оформити грошову допомогу чи компенсацію (інфографіка: mindev.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому доступного житла для ВПО в Україні стане більше.
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