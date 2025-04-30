Безкоштовне житло для переселенців: де шукати і як отримати (інструкція)

Повномасштабна війна змушує багатьох українців змінити місце проживання. Однак де внутрішньо-переміщені особи (ВПО) можуть знайти безкоштовне житло та що для цього потрібно зробити - знають не всі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства розвитку громад та територій України.

Де ВПО можуть знайти безкоштовне житло

В цілому, згідно з інформацією міністерства, безкоштовний прихисток для переселенців в Україні надають:

звичайні громадяни (фізичні особи);

заклади приватної форми власності;

заклади комунальної форми власності;

заклади державної форми власності.

Де ВПО знайти безкоштовне житло (інфографіка: mindev.gov.ua)

Більше інформації щодо цього питання можна знайти на платформі "Там, де вас чекають":

кількість наявних прихистків у тому чи іншому регіоні;

кількість вільних місць у наявних прихистках;

номери телефонів контакт-центрів із питань розміщення (по кожній області) тощо.

Інформаційний дашборд платформи (скриншот: public.tableau.com)

Житло для переселенців від фізичних осіб

Для пошуку безкоштовного житла для ВПО в Україні держава створила спеціальний сервіс - "Прихисток".

Для того, щоб скористатись ресурсом, потрібно:

увійти на сайт;

натиснути "Знайти житло";

обрати "Україна";

обрати відповідний регіон;

ввести дані щодо кількості осіб і складу сім'ї;

ознайомитись із запропонованими оголошеннями;

зв'язатись із власниками житла.

Ще одну корисну для переселенців платформу створили волонтери - сервіс "Допомагай", де діє схожий принцип пошуку житла.

Житло від фізичних осіб (інфографіка: mindev.gov.ua)

Житло для ВПО від місцевої влади

Якщо говорити про місцеву владу, то житло для переселенців надають:

обласні військові адміністрації (ОВА);

органи місцевого самоврядування (ОМС).

"Вони забезпечують внутрішньо переміщених осіб безкоштовним соціальним житлом (у місцях компактного поселення - МКП)", - пояснили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Ті з переселенців, які мають бажання оселитись у МКП, повинні повідомити про це:

або відповідальних осіб - під час евакуації;

або гуманітарний штаб - одразу по прибуттю до нього;

або місцеву владу - скориставшись відповідними гарячими лініями.

Житло від місцевої влади (інфографіка: mindev.gov.ua)

Грошова допомога та компенсація: куди звертатись

Переселенці з питань отримання допомоги на проживання від держави можуть звертатися до будь-якого територіального управління соціального захисту населення - за місцем свого фактичного перебування.

Власники житла, яке надається ВПО безкоштовно, з питань компенсацій за розміщення мають звертатись до органів місцевого самоврядування (покрокова інструкція доступна на порталі "Прихисток").

Насамкінець українцям нагадали кілька корисних номерів телефонів:

гаряча лінія для тих, хто перебуває у МКП: (096) 058-83-76;

гаряча лінія Мінреінтеграції: 15-48;

гаряча лінія Уповноваженого з питань ВПО: (066) 813-62-39.

Куди звертатись, щоб оформити грошову допомогу чи компенсацію (інфографіка: mindev.gov.ua)