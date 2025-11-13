Безкоштовне лікування безпліддя: як отримати повний курс ЕКЗ за рахунок держави

Безпліддя - це захворювання чоловічої або жіночої репродуктивної системи, яке визначається нездатністю завагітніти після 12 і більше місяців регулярних незахищених статевих контактів. За даними ВООЗ, приблизно 17,5% дорослого населення світу стикаються з цією проблемою - це кожна шоста людина.

Сьогодні існують безпечні та ефективні методи лікування безпліддя як у чоловіків, так і у жінок, які значно підвищують шанси на вагітність.

Коли варто звертатися до лікаря

Консультація лікаря рекомендується, якщо вагітність не наступає понад рік. Жінкам старше 35 років варто звертатися раніше - після шести місяців спроб. До причин для раннього звернення належать:

нерегулярна, болюча або відсутня менструація;

перенесені проблеми з фертильністю, ендометріоз, запальні захворювання органів малого таза;

проходження хіміотерапії, опромінення чи лікування раку.

Чоловікам слід звертатися при:

зменшенні кількості еякулянту або змінах його характеристик;

захворюваннях яєчок чи передміхурової залози, перенесених ІПСШ;

лікуванні раку;

варикоцеле або нетиповому розмірі яєчок;

проблемах із зачаттям у минулому;

випадках безпліддя в родині.

Лікування безпліддя за державними програмами

З 2024 року в Україні діє пакет безоплатних послуг за програмою медичних гарантій "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ЕКЗ/in vitro)". Програма включає повний цикл лікування: від консультації до ембріотрансферу.

До послуг, що надаються безоплатно, входять:

оцінка результатів обстежень та консультація;

медикаментозна стимуляція яєчників;

забір яйцеклітин і сперми та підготовка до запліднення;

запліднення і культивування ембріонів;

ембріотрансфер;

контроль стану пацієнтки до настання вагітності;

ультразвукове дослідження;

підбір та корекція схем лікування і лікарських засобів;

при необхідності - преімплантаційна медико-генетична діагностика ембріона.

Як скористатися безоплатними послугами

Звернення до акушера-гінеколога. Жінка може відвідати будь-який заклад, який уклав договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за пакетом амбулаторної допомоги. Направлення не потрібне. Лікар проведе обстеження та за потреби направить пацієнтку до інших фахівців - терапевта, кардіолога, невропатолога, ендокринолога тощо.

Додаткові процедури та стаціонарне лікування. Якщо необхідні додаткові діагностичні обстеження або стаціонарне лікування, пацієнтку скеровують до спеціалізованих багатопрофільних закладів або перинатальних центрів, де надають безоплатну допомогу в межах відповідних пакетів НСЗУ.

Мультидисциплінарний консиліум. Після завершення обстеження жінку скеровують на консиліум, який ухвалює рішення щодо показань до ЕКЗ та наявності протипоказань.

Пацієнтка має право обирати заклад, де отримуватиме послугу, серед тих, що уклали договір із НСЗУ. Перелік доступних клінік можна знайти на сайті Національної служби здоров’я України.