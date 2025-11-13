Безкоштовне лікування безпліддя: як отримати повний курс ЕКЗ за рахунок держави

В Україні можна безоплатно лікувати безпліддя за програмою медичних гарантій. Повний цикл допоміжних репродуктивних технологій доступний для жінок і чоловіків у закладах, які уклали договір із НСЗУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр громадського здоров’я МОЗ.
Безпліддя - це захворювання чоловічої або жіночої репродуктивної системи, яке визначається нездатністю завагітніти після 12 і більше місяців регулярних незахищених статевих контактів. За даними ВООЗ, приблизно 17,5% дорослого населення світу стикаються з цією проблемою - це кожна шоста людина.
Сьогодні існують безпечні та ефективні методи лікування безпліддя як у чоловіків, так і у жінок, які значно підвищують шанси на вагітність.
Консультація лікаря рекомендується, якщо вагітність не наступає понад рік. Жінкам старше 35 років варто звертатися раніше - після шести місяців спроб. До причин для раннього звернення належать:
Чоловікам слід звертатися при:
З 2024 року в Україні діє пакет безоплатних послуг за програмою медичних гарантій "Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (ЕКЗ/in vitro)". Програма включає повний цикл лікування: від консультації до ембріотрансферу.
До послуг, що надаються безоплатно, входять:
Звернення до акушера-гінеколога. Жінка може відвідати будь-який заклад, який уклав договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ) за пакетом амбулаторної допомоги. Направлення не потрібне. Лікар проведе обстеження та за потреби направить пацієнтку до інших фахівців - терапевта, кардіолога, невропатолога, ендокринолога тощо.
Додаткові процедури та стаціонарне лікування. Якщо необхідні додаткові діагностичні обстеження або стаціонарне лікування, пацієнтку скеровують до спеціалізованих багатопрофільних закладів або перинатальних центрів, де надають безоплатну допомогу в межах відповідних пакетів НСЗУ.
Мультидисциплінарний консиліум. Після завершення обстеження жінку скеровують на консиліум, який ухвалює рішення щодо показань до ЕКЗ та наявності протипоказань.
Пацієнтка має право обирати заклад, де отримуватиме послугу, серед тих, що уклали договір із НСЗУ. Перелік доступних клінік можна знайти на сайті Національної служби здоров’я України.
Нагадаємо, взимку нинішнього року у Львівській області народилися перші в Україні діти, зачаті завдяки державній програмі безоплатного лікування безпліддя. Програма ДРТ у межах медичних гарантій діє з 2024 року, послуги доступні у 20 медзакладах України.
РБК-Україна раніше розповідало, що в Україні діють близько 80 клінік репродуктивних технологій, де пари з непліддям можуть скористатися штучним заплідненням. Процедура передбачає запліднення яйцеклітин у лабораторії, генетичну діагностику та підсадку ембріонів.