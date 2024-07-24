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Шанс на батьківство. Що треба знати про штучне запліднення в Україні

Київ, Україна, Середа 24 липня 2024 12:35
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Шанс на батьківство. Що треба знати про штучне запліднення в Україні Фото: Вагітність (ілюстративне pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

В Україні діють десятки клінік репродуктивних технологій, де дають шанс на батьківство парам із непліддям. Штучне запліднення є досить популярною практикою.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла ембріологиня Ольга Малюта.

Як виконують штучне запліднення в Україні

У 2022 році у світі з допомогою репродуктивних технологій народилися 12 млн дітей. В Україні є близько 80 клінік такого профілю, що свідчить про запит на такі методи, зазначає Ольга Малюта.

Запліднення і культивація ембріонів відбуваються в умовах лабораторії, за цей час можна провести генетичну діагностику. Ембріон заморожують і розморожують, повертають пацієнтам, коли вони готові до вагітності.

"У перший день, коли ми отримуємо яйцеклітини, ми виконуємо запліднення, воно може бути двома способами. Ми отримали яйцеклітини, очистили сперму і їх змішали. Дали сперматозоїдам самим проникнути через оболонки та запліднити", - розповідає ембріологиня.

Є інша, стандартна в Україні методика, коли виконується ін'єкція сперматозоїда всередину яйцеклітини.

"Це називається ІКСІ. Методом ін'єкції - дуже надійно, тому що ембріолог вручну контролює, що він взяв тільки один сперматозоїд. З цією ін'єкцією запліднюються яйцеклітини в 90-95% випадків", - зазначає Ольга Малюта.

За українським законодавством заборонено підсаджувати ембріони, якщо при генетичній перевірці виявлять якийсь хромосомний синдром, несумісний з життям.

Також в Україні є законодавче обмеження: екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ) і трансфери ембріонів не роблять жінкам, старше 52 років, з етичних питань.

Шанс на батьківство. Що треба знати про штучне запліднення в Україні

Фото: В Україні є близько 80 клінік з репродуктивних технологій (gettyimages.com)

Чи підсаджують два ембріони, якщо пара хоче двійню

Більшості жінок спеціалісти рекомендують підсаджувати тільки по одному ембріону.

"Через те, що в Україні немає регулювання, все залежить від лікарів. Багато хто каже: "Давайте підсадимо два й збільшимо шанси, що один приживеться". Насправді, ні. Підсаджуємо один - це 50-60%, що настане вагітність. Підсаджуємо два - це не 100%, це насправді лише 60-70%", - пояснює ембіолог.

Водночас двійня - це 30-40% ризиків як для матері, так і для дітей.

"Тому деякі лікарі принципово відмовляють, деякі йдуть назустріч пацієнтам. Треба також оцінювати зріст, вагу жінки, загальний стан здоров’я", - звертає увагу спеціаліст.

Скільки коштує штучне запліднення

До вартості ЕКЗ включають гормональну стимуляцію, отримання яйцеклітин, запліднення, культивування ембріонів, заморожування, розморожування.

"Можна орієнтуватися приблизно на 120 000 гривень за одну спробу. У мене питання до державних програм, які виділяють на це тільки 60 000 гривень. І це, мені здається, змушує лікарів використовувати дешевші препарати для стимуляції або ще якось економити", - зауважує Ольга Малюта.

Нагадаємо, ми писали, скільки коштує в Україні заморозити яйцеклітини.

Також ми розповідали, що лікувати безпліддя в Україні можна безкоштовно.

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