У Львові народилася унікальна двійня: подробиці (фото)

У Львівському обласному клінічному перинатальному центрі 16 січня 2025 року на світ з’явилися Матвій і Юстина - перші в Україні діти, народжені завдяки державній програмі безоплатного лікування безпліддя. 29 січня малюків разом із мамою виписали додому.

Подружжя Ірини та Ігоря, вчителів із Львівської області, кілька років намагалося стати батьками, але через високу вартість допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ) не могли дозволити собі лікування. У березні 2024 року вони дізналися про можливість безоплатного лікування безпліддя за програмою медичних гарантій (ПМГ). Вже у червні подружжя отримало довгоочікувану звістку - Ірина вагітна двійнею.

Лікування безпліддя за допомогою ДРТ було включено до програми медичних гарантій у 2024 році. Відтоді за безоплатними послугами звернулися 1994 українки, і вже 1108 з них завагітніли.

Сьогодні послуги доступні у 20 медичних закладах України. Перелік можна знайти на сайті НСЗУ.

Як отримати безоплатне лікування безпліддя

У 2025 році на програму передбачено понад 380 мільйонів гривень. Вона охоплює один повний цикл лікування на рік, якщо настає вагітність. У разі невдачі - можливий ще один цикл лікування.

Для проходження лікування потрібно: