Бесплатное лечение бесплодия: как получить полный курс ЭКО за счет государства

В Украине можно бесплатно лечить бесплодие по программе медицинских гарантий. Полный цикл вспомогательных репродуктивных технологий доступен для женщин и мужчин в учреждениях, которые заключили договор с НСЗУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр общественного здоровья Минздрава.
Бесплодие - это заболевание мужской или женской репродуктивной системы, которое определяется неспособностью забеременеть после 12 и более месяцев регулярных незащищенных половых контактов. По данным ВОЗ, примерно 17,5% взрослого населения мира сталкиваются с этой проблемой - это каждый шестой человек.
Сегодня существуют безопасные и эффективные методы лечения бесплодия как у мужчин, так и у женщин, которые значительно повышают шансы на беременность.
Консультация врача рекомендуется, если беременность не наступает более года. Женщинам старше 35 лет стоит обращаться раньше - после шести месяцев попыток. К причинам для раннего обращения относятся:
Мужчинам следует обращаться при:
С 2024 года в Украине действует пакет бесплатных услуг по программе медицинских гарантий "Лечение бесплодия с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО/in vitro)". Программа включает полный цикл лечения: от консультации до эмбриотрансфера.
К услугам, предоставляемым бесплатно, входят:
Обращение к акушеру-гинекологу. Женщина может посетить любое учреждение, которое заключило договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) по пакету амбулаторной помощи. Направление не требуется. Врач проведет обследование и при необходимости направит пациентку к другим специалистам - терапевту, кардиологу, невропатологу, эндокринологу и т.д.
Дополнительные процедуры и стационарное лечение. Если необходимы дополнительные диагностические обследования или стационарное лечение, пациентку направляют в специализированные многопрофильные учреждения или перинатальные центры, где оказывают бесплатную помощь в рамках соответствующих пакетов НСЗУ.
Мультидисциплинарный консилиум После завершения обследования женщину направляют на консилиум, который принимает решение о показаниях к ЭКО и наличии противопоказаний.
Пациентка имеет право выбирать заведение, где будет получать услугу, среди тех, которые заключили договор с НСЗУ. Перечень доступных клиник можно найти на сайте Национальной службы здоровья Украины.
Напомним, зимой нынешнего года во Львовской области родились первые в Украине дети, зачатые благодаря государственной программе бесплатного лечения бесплодия. Программа ВРТ в рамках медицинских гарантий действует с 2024 года, услуги доступны в 20 медучреждениях Украины.
РБК-Украина ранее рассказывало, что в Украине действуют около 80 клиник репродуктивных технологий, где пары с бесплодием могут воспользоваться искусственным оплодотворением. Процедура предусматривает оплодотворение яйцеклеток в лаборатории, генетическую диагностику и подсадку эмбрионов.