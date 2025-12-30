Безкоштовне харчування для всіх школярів запровадять у 2026 році: деталі

З вересня 2026 року учні 1-11 класів по всій Україні отримуватимуть безкоштовне харчування. Уряд уже готує всі необхідні рішення для запуску програми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на премʼєр-міністра Юлію Свириденко .

За її словами, для реалізації першого етапу програми громадам уже спрямували майже 5,9 млрд гривень субвенції. Загалом у Державному бюджеті на 2026 рік на безкоштовне харчування школярів передбачено 14,4 млрд гривень.

Окремо уряд заклав кошти на модернізацію шкільних харчоблоків, щоб діти отримували не лише безкоштовні, а й якісні гарячі обіди.

Свириденко нагадала, що з початку 2025 року безкоштовне харчування вже діє для учнів 1-4 класів по всій країні, а з вересня гарячі обіди отримують також учні 1-11 класів у прифронтових громадах.

"Наш пріоритет - створити умови для безпечного та комфортного навчання для кожної української дитини, незалежно від місця проживання чи формату навчання", - наголосила премʼєр-міністр.