Бесплатное питание для всех школьников введут в 2026 году: детали

С сентября 2026 года ученики 1-11 классов по всей Украине будут получать бесплатное питание. Правительство уже готовит все необходимые решения для запуска программы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко .

По ее словам, для реализации первого этапа программы громадам уже направили почти 5,9 млрд гривен субвенции. Всего в Государственном бюджете на 2026 год на бесплатное питание школьников предусмотрено 14,4 млрд гривен.

Отдельно правительство заложило средства на модернизацию школьных пищеблоков, чтобы дети получали не только бесплатные, но и качественные горячие обеды.

Свириденко напомнила, что с начала 2025 года бесплатное питание уже действует для учеников 1-4 классов по всей стране, а с сентября горячие обеды получают также ученики 1-11 классов в прифронтовых общинах.

"Наш приоритет - создать условия для безопасного и комфортного обучения для каждого украинского ребенка, независимо от места жительства или формата обучения", - подчеркнула премьер-министр.