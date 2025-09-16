Усі учні 1-11 класів зможуть безкоштовно харчуватися у школі: коли запрацюють нововведення

В Україні з 2026 року запровадять безкоштовне харчування для всіх учнів 1-11 класів. Відповідні кошти передбачені у проєкті держбюджету на наступний рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

За її словами, у проєкті бюджету на 2026 рік на освіту закладено 265,4 млрд гривень. Це на 66,5 млрд більше, ніж у 2025 році. Безоплатним харчуванням планують забезпечити 4,4 млн учнів з 1-11 класів на всій території країни з 1 жовтня 2026 року.