Безкоштовна операція на очах: у МОЗ назвали, де можна отримати лікування катаракти

В Україні пацієнти з катарактою мають право на безоплатне лікування, яке включає операцію з видалення ураженого кришталика та встановлення штучного імпланта. Такі послуги надають майже 100 медзакладів у межах Програми медичних гарантій.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення МОЗ у Facebook.
Нині до переліку входять 94 лікарні у 22 областях та Києві, законтрактовані з НСЗУ. Повний перелік медзакладів можна дізнатись за посиланням.
Лікування охоплює повний комплекс допомоги:
"Імплантація штучного кришталика - це хірургічне втручання, під час якого уражений катарактою природний кришталик ока замінюють на спеціальний штучний імплант. Операцію зазвичай проводять у тих випадках, коли катаракта значно погіршує зір та суттєво впливає на якість життя пацієнта", - кажуть в МОЗ.
Зазначається, що вартість такої медичної допомоги становить від 28,4 тис. гривень залежно від коефіцієнтів, однак для пацієнтів усі етапи є безоплатними - витрати компенсує Національна служба здоров’я України.
У МОЗ нагадують: у випадку вимагання коштів за операцію чи імплант пацієнти можуть звертатися до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77 або на гарячу лінію МОЗ 0 800 505 201.
