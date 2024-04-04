Лікування та обстеження. Де дізнатися, які медичні послуги безкоштовні
Українці мають право на значну кількість безкоштовних медичних послуг, які оплачує держава. Зокрема, на лікування та обстеження.
Де пацієнти можуть дізнатися, які послуги у лікарнях та поліклініках можна отримати безоплатно, у коментарі РБК-Україна розповів заступник начальника відділу роботи зі скаргами пацієнтів Національної служби здоров'я України Тарас Стеценко.
Пацієнти можуть прочитати, які аналізи чи обстеження мають бути безкоштовні, як на сайті НСЗУ, так і в медичному закладі.
"На сайті НСЗУ можна подивитися усі спеціалізації по кожному пакету. По-друге – в кожному закладі охорони здоров'я мають бути інформаційні стенди, інформаційний куточок, де можна все це прочитати – це також умова договору з НСЗУ. Якщо інформацію не вдалося знайти – можна запитати у лікаря", – пояснює Тарас Стеценко.
Ще один канал, де можна отримати інформацію – це гаряча лінія 16-77. Телефоном оператори завжди підкажуть, які послуги входять до пакету безоплатних медичних послуг за Програмою медичних гарантій, каже фахівець.
Також можна звернутися до "представників пацієнта" – спеціально навчених людей, які інформують пацієнтів у медзакладах і допомагають вирішити проблеми, що виникають. Такий пілотний проект реалізується у п'яти закладах у Києві та Львові.
Нагадаємо, ми писали, на що пацієнти найчастіше скаржаться до НСЗУ. Найпоширеніші скарги – на вимагання грошей та відмову у лікуванні.
Також ми розповідали, що безкоштовні операції в Україні можна зробити навіть під час війни. Знайти потрібну лікарню можна онлайн.
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