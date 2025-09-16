RU

Общество Образование Деньги Изменения

Бесплатная операция на глазах: в Минздраве назвали, где можно получить лечение катаракты

Как украинцам получить бесплатную замену хрусталика (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В Украине пациенты с катарактой имеют право на бесплатное лечение, которое включает операцию по удалению пораженного хрусталика и установку искусственного импланта. Такие услуги предоставляют почти 100 медучреждений в рамках Программы медицинских гарантий.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.

Бесплатная установка искусственного хрусталика

Сейчас в перечень входят 94 больницы в 22 областях и Киеве, законтрактованные с НСЗУ. Полный перечень медучреждений можно узнать по ссылке.

Лечение охватывает полный комплекс помощи:

  • консультацию офтальмолога;
  • диагностику;
  • операцию по удалению катаракты;
  • имплантацию искусственного хрусталика (вместе с самим имплантом);
  • послеоперационное наблюдение.

"Имплантация искусственного хрусталика - это хирургическое вмешательство, во время которого пораженный катарактой естественный хрусталик глаза заменяют на специальный искусственный имплант. Операцию обычно проводят в тех случаях, когда катаракта значительно ухудшает зрение и существенно влияет на качество жизни пациента", - говорят в Минздраве.

Отмечается, что стоимость такой медицинской помощи составляет от 28,4 тыс. гривен в зависимости от коэффициентов, однако для пациентов все этапы являются бесплатными - расходы компенсирует Национальная служба здоровья Украины.

Как воспользоваться услугой

  • обратиться к семейному врачу;
  • получить электронное направление к офтальмологу;
  • выбрать из перечня медучреждение, предоставляющее такую услугу;
  • получить в выбранном заведении весь необходимый объем помощи.

В Минздраве напоминают: в случае вымогательства средств за операцию или имплант пациенты могут обращаться в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77 или на горячую линию Минздрава 0 800 505 201.

Ранее мы писали о том, что Министерство здравоохранения с 1 января запускает бесплатную услугу по диагностике состояния здоровья для людей в возрасте от 40 лет, эта услуга будет предоставляться для проверки риска сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых других заболеваний.

Читайте также о том, что украинцы имеют право на значительное количество бесплатных медицинских услуг, которые оплачивает государство. В частности, на лечение и обследование. Больше узнать о них можно у своего семейного врача, или по телефону горячей линии 16-77.

Министерство здравоохранения Украиныбесплатные услугиЗдоровье