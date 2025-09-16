Бесплатная операция на глазах: в Минздраве назвали, где можно получить лечение катаракты

В Украине пациенты с катарактой имеют право на бесплатное лечение, которое включает операцию по удалению пораженного хрусталика и установку искусственного импланта. Такие услуги предоставляют почти 100 медучреждений в рамках Программы медицинских гарантий.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минздрава в Facebook.
Сейчас в перечень входят 94 больницы в 22 областях и Киеве, законтрактованные с НСЗУ. Полный перечень медучреждений можно узнать по ссылке.
Лечение охватывает полный комплекс помощи:
"Имплантация искусственного хрусталика - это хирургическое вмешательство, во время которого пораженный катарактой естественный хрусталик глаза заменяют на специальный искусственный имплант. Операцию обычно проводят в тех случаях, когда катаракта значительно ухудшает зрение и существенно влияет на качество жизни пациента", - говорят в Минздраве.
Отмечается, что стоимость такой медицинской помощи составляет от 28,4 тыс. гривен в зависимости от коэффициентов, однако для пациентов все этапы являются бесплатными - расходы компенсирует Национальная служба здоровья Украины.
В Минздраве напоминают: в случае вымогательства средств за операцию или имплант пациенты могут обращаться в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77 или на горячую линию Минздрава 0 800 505 201.
