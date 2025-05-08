Безкарності не буде. У ЄС заявили про важливе рішення щодо трибуналу для Росії

Партнери України вже завтра, 9 травня, дадуть політичну згоду на створення трибуналу для Росії за злочин агресії.

Про це заявила глава дипломатії Євросоюзу Кая Каллас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Європейської служби зовнішньополітичної діяльності.

"Завтра ми також дамо остаточну політичну згоду на початок створення трибуналу (для Росії - ред.) за злочини агресії. Безкарності не буде", - наголосила Каллас.

Вона додала, що Росії доведеться відповідати за скоєні злочини. Також відповідальність понесуть особи, які розв'язали війну проти України.

Також очільниця дипломатії ЄС додала, що ті, хто справді підтримують мир, не можуть стояти завтра, 9 травня, поряд із російським диктатором Володимиром Путіним, який розпочав повномасштабну війну проти України.

"Ті, хто по-справжньому підтримує мир, завтра мають бути в Україні, а не в Москві", - зазначила Каллас.